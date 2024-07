Il socialista Arthur Delaporte nutre ancora una “buona speranza” che martedì il Nuovo Fronte Popolare proponga un nome per Matignon.

Arthur Delaporte, il deputato del Partito Socialista per il Calvados, lo è sempre stato “Bella speranza” Martedì 23 luglio il Nuovo Fronte Popolare troverà un nome per Matignon. E ha aggiunto: “Se stasera non possiamo proporre un nome al capo dello Stato, sarà molto facile per lui dire: guarda, non sono riusciti a raggiungere un accordo”.Lo ha spiegato a franceinfo.

Anche il segretario nazionale del Partito socialista rifiuta “Tregua olimpica e politica” Quello che vuole Emmanuel Macron. “Non possiamo dire che stiamo celebrando le Olimpiadi, e oltre a ciò, il Parlamento deve tacere e aspettare tranquillamente finché il capo dello Stato non deciderà di nominare uno dei nostri presidenti a Matignon”. È spiegare. Segui la nostra diretta.

Mathilde Panot ha annunciato che La France insoumise presenterà un progetto di legge per abolire la riforma delle pensioni. Lui ha detto che un progetto di legge per annullare la riforma delle pensioni è stato presentato all’Assemblea nazionale I rappresentanti si ribellano X (ex Twitter), martedì 23 luglio. “Ognuno si assumerà la propria responsabilità per sapere se vuole far cadere o meno il governo sulla questione dell’abolizione della pensione a 64 anni”.Lo ha detto a France Inter Mathilde Panot, presidente del gruppo La France Insoumise (LFI). “C’è una maggioranza da superare”. Il membro della Val-de-Marne ha confermato che la riparazione riguarda la bicicletta.

Laurent Jacobelli conferma che la RN voterà a favore del disegno di legge sostenuto dalla LFI. “Questa proposta non passerà senza i voti dell’Assemblea nazionale”.conferma il deputato Moselle a BFMTV. “Rimarremo fedeli al nostro programma e voteremo”. A sostegno del testo fornito da LFI.

Bruno Ritello si oppone alla formazione di una coalizione tra la destra repubblicana e i macronisti. Il capogruppo repubblicano al Senato annuncia su BFMTV che la destra repubblicana “Non vuole entrare nel governo né entrare in coalizione con il campo presidenziale nell’Assemblea nazionale”. Ma, “Siamo con spirito di responsabilità e non cerchiamo di rovesciare il governo”.Lo ha annunciato in risposta al Nuovo Fronte Popolare.

François Ruffin si rammarica della lentezza dei negoziati a sinistra. È stato interrogato sul gruppo “4 Verités” in “Télématin”, François Ruffin ha lamentato la lentezza delle discussioni per trovare un nome per un primo ministro all’interno del Nuovo Fronte Popolare. “Oggi, invece del cambiamento, abbiamo un Paese che affonda, che affonda”.È per spiegare. “Potremmo fare ‘Les Guignols de l’Info’, però lo è Obu Roy Da sinistra” si è lamentato il deputato della Somme.