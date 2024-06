Intelligenza Artificiale e Salute – 11/06

Il 10, François Sorel ha ricevuto Luc Julia, direttore scientifico del Gruppo Renault e cofondatore di Siri, Jean-Emmanuel Pibeault, medico, ricercatore di intelligenza artificiale, cofondatore di Jaide, Eric Carel, presidente e fondatore di Withings, e Leah Bene, BFM. Il giornalista economico Rodolphe Chabrier, presidente di MacGuff, Vincent Luciani, co-fondatore e CEO di Artefact, Anthony Morell, giornalista economico BFM, Jérôme Monceau, co-fondatore dei robot umanoidi Pepper e Nao e fondatore di Enchanted Tools, Jean-Louis Constanza , co-fondatore di Wandercraft , Luc Julia, direttore scientifico del Gruppo Renault e co-fondatore di Siri, Rémy Trento, direttore generale di ServiceNow in Francia, Frederic Simutil, giornalista economico di BFM, e Frederic Ros, direttore globale dei servizi digitali. Per l’ambiente di lavoro in Amadeus, nello showcase quotidiano Tech&Co su BFM Business. Trova lo spettacolo dal lunedì al giovedì e ascoltalo di nuovo come podcast.

Martedì 11 giugno, François Sorel ha ricevuto Laurence Devilliers, professoressa di informatica all'Università di Parigi-Sorbona e autrice del libro "Emotional Robots", e Frédéric Simutil, giornalista di BFM Business. Nello speciale quotidiano "La Nuit de l'IA" di Tech & Co, sul canale BFM Business, hanno esaminato come regolamentare l'intelligenza artificiale senza rallentare l'innovazione e i rischi associati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Martedì 11 giugno, François Sorel parla dell'uso dell'intelligenza artificiale nel lavoro e negli affari, nel programma quotidiano Tech & Co, su BFM Business.

Martedì 11 giugno, François Sorel ha ricevuto Jérôme Monceau, cofondatore dei robot umanoidi Pepper e Nao, e fondatore di Enchanted Tools; Jean-Louis Constanza, co-fondatore di Wandercraft, e Luc Julia, direttore scientifico del Gruppo Renault e co-fondatore di Siri. Hanno osservato la rivoluzione che l'intelligenza artificiale ha portato nella robotica e nei robot potenziati dall'intelligenza artificiale, in particolare nella presentazione di Miroki, il simpatico robottino di Enchanted Tools che si sta evolvendo un po' con l'IA, nella presentazione di Tech & Co. , lo speciale quotidiano "La Nuit de l'IA Sul canale BFM Business.

Anthony Morell, giornalista di BFM Business, è stato ospite di François Sorel al quotidiano Tech & Co, martedì 11 giugno. Ha esaminato gli esempi più interessanti di robot basati sull'intelligenza artificiale presso BFM Business.

Martedì 11 giugno, François Sorel ha ricevuto Rodolphe Chabrier, presidente di MacGuff, e Vincent Luciani, cofondatore e amministratore delegato di Artefact. Guardano alla rivoluzione che l'intelligenza artificiale sta portando nell'intrattenimento, su Tech & Co, nello speciale quotidiano "La Nuit de l'AI", sul canale BFM Business.

Luc Giulia, direttore scientifico del Gruppo Renault e cofondatore di Siri, è stato ospite di François Sorel a Tech & Co, il quotidiano speciale "La Nuit de l'AI", martedì 11 giugno. Ha discusso dei cambiamenti che l'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT, ha apportato a BFM Business.

Lunedì 10 giugno, François Sorel ha ricevuto Didier Sanz, giornalista tecnico, Cédric Engrand, direttore generale di Heavyweight Studio ed ex giornalista di LCI, Yves Maitre, socio operativo e consulente di Jolt Capital, ex CEO di HTC e Julien Villeret, direttore dell'innovazione di FES. , nel programma quotidiano Tech&Co su BFM Business.