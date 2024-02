Inserisce nello studio un pene gigante di ratto creato dall'intelligenza artificiale

A metà viaggio disegna un pene gigante di ratto per un documento di ricerca. Questa famosa rivista scientifica sta ancora pubblicando l'articolo e sollevando polemiche.

Frontiere nello sviluppo cellulare e nella biologia Sicuramente non mi aspettavo una settimana così complicata. Lunedì 12 febbraio la rivista scientifica ha pubblicato un articolo di ricerca contenente immagini, generate dall'intelligenza artificiale, prive di significato. A metà volo ha prodotto un asta A Topi giganti Che è sfuggito alla moderazione del giornale.

A'Intelligenza artificiale Divenne rapidamente uno strumento essenziale nel mondo della ricerca scientifica. Questa tecnologia viene utilizzata principalmente per Esegui compiti complessiCome trovare nuove molecole tra milioni di possibilità. Bastano pochi minuti per completare questo tipo di attività.

Gli strumenti di intelligenza artificiale possono anche essere molto facili da usare, ad es Generazione di pittogrammi Per articoli scientifici. Questo è ciò che hanno fatto con Midjourney gli autori del controverso articolo.

A metà viaggio disegna un pene di topo gigante, ma nessuno reagisce

Oggi Midjourney si è affermato come punto di riferimento Generatori di immagini Basato sull'intelligenza artificiale eApprendimento automatico. La piattaforma ha recentemente avuto una nuova integrazione Versione v6 Il che porta miglioramenti significativi, soprattutto in termini di qualità dell’immagine.

Tornando al controverso documento di ricerca, Tre ricercatori in Cina Sono gli autori. UN Il quarto ricercatore in India Si è preso cura di modificare l'articolo e valutarlo. Due mondi, Uno negli Stati Uniti e l’altro in IndiaSuccessivamente l'articolo è stato esaminato prima di verificare la validità della sua pubblicazione sulla rivista.

Nonostante questi molteplici controlli, nessuno pensava che l'immagine del pene di un topo gigante potesse rappresentare un problema. Apparentemente questo è diventato virale dopo essere stato pubblicato. Ricordate, il documento era ad accesso libero Frontiere nello sviluppo cellulare e nella biologia.

L'articolo è stato aggiornato e rimosso definitivamente dalla rivista

Media di frontiera È la casa editrice responsabile della pubblicazione della rivista. La sua reazione ritardata ha permesso che la polemica si infiammasse sui social network, in particolare su X. È stato necessario attendere giovedì pomeriggio perché Frontiers annunciasse la cosa. Correzione della carta E il Pubblica una nuova versione.

Un revisore di Rat dck chiaramente non si preoccupava dei numeri dell'intelligenza artificiale, ma un revisore li ha contrassegnati. Gli autori non lo modificarono e Frontiers accettò comunque la SM. https://t.co/8KMv1ibFBr – Dan Baldassarre (@evornithology) 16 febbraio 2024

In un secondo comunicato stampaLa casa editrice ha successivamente annunciato che l'articolo era stato definitivamente ritirato dai ricercatori cinesi. Il documento di ricerca alla fine non ha risposto”. Soddisfa gli standard di Frontiers in termini di accuratezza editoriale e scientifica ».

Acqua nel mulino dei critici dell’IA

Chi dovrebbe essere incolpato di questo errore? Disegnare a metà volo un pene gigante di ratto? Supervisori dei giornali? Il buon senso lo impone Generatore di immagini AI Non può essere interrogato. Ma i critici dell’intelligenza artificiale non sono d’accordo con questo punto di vista.

Consulente per l'integrità scientifica Elisabetta BeckHa scritto sul suo blog personale che: Un triste esempio della creduloneria delle riviste scientifiche, degli editori e dei revisori (…) In termini di accettazione e diffusione della spazzatura generata dall’intelligenza artificiale La cancelliera è arrivata addirittura a parlare di collusione nella sua posizione.

