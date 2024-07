Innovazioni nella produzione di celle solari in perovskite

I ricercatori di Hong Kong hanno recentemente raggiunto un traguardo importante producendo in serie celle solari in perovskite con elevata efficienza e stabilità, simili alla stampa di giornali. Questo metodo innovativo potrebbe trasformare il mercato dell’energia solare grazie ai suoi numerosi vantaggi.

Proprietà delle celle solari in perovskite

Le celle solari in perovskite si distinguono per la loro capacità di convertire in modo efficiente la luce solare in energia elettrica. Scoperto nel 2012, utilizza la perovskite agli alogenuri di piombo come materiale che assorbe la luce, raggiungendo inizialmente un’efficienza di conversione superiore al 10%. Da allora, questa efficienza ha superato il 25%, rendendo le celle di perovskite un’alternativa promettente alle tradizionali celle solari al silicio.

Vantaggi della tecnologia Roll-to-Roll

La produzione di celle solari utilizzando la tecnologia roll-to-roll, simile alla stampa di giornali, consente di depositare materiali fotovoltaici su un substrato flessibile. Questo metodo offre diversi vantaggi:

Flessibilità e leggerezza : Le celle solari stampate possono essere applicate su varie superfici, comprese quelle non piane, come facciate di edifici, veicoli e persino indumenti.

: Le celle solari stampate possono essere applicate su varie superfici, comprese quelle non piane, come facciate di edifici, veicoli e persino indumenti. Bassi costi di produzione : Le perovskiti possono essere applicate a temperature più basse, richiedendo meno energia per la produzione e riducendo così i costi.

: Le perovskiti possono essere applicate a temperature più basse, richiedendo meno energia per la produzione e riducendo così i costi. Aumentare l’efficienza : Le celle di perovskite hanno dimostrato un’elevata efficienza anche quando catturano la luce solare ad angoli non ideali, rendendole adatte per un’ampia gamma di applicazioni.

Sfide e soluzioni

Nonostante i loro numerosi vantaggi, le celle solari in perovskite presentano sfide significative, soprattutto per quanto riguarda la stabilità. Le perovskiti possono decomporsi se esposte a umidità, luce, calore e ossigeno. Per affrontare questo problema, i ricercatori stanno esplorando soluzioni come l’uso di componenti inorganici e tecniche di passivazione superficiale per migliorare la stabilità interna delle cellule.

Potenziali applicazioni

Le celle solari in perovskite possono essere utilizzate in molte applicazioni grazie alla loro flessibilità e leggerezza:

edificio : Integrazione nelle facciate e nelle superfici curve degli edifici.

: Integrazione nelle facciate e nelle superfici curve degli edifici. Trasferimento : Utilizzato su automobili, barche e roulotte.

: Utilizzato su automobili, barche e roulotte. Tecnologia indossabile : Integrazione in abbigliamento e accessori, consentendo la generazione di energia portatile .

Previsioni future

La tecnologia delle celle solari alla perovskite continua ad avanzare rapidamente, con innovazioni volte a migliorare l’efficienza e la stabilità. I ricercatori stanno anche lavorando per aumentare la produzione su larga scala, rendendo questa tecnologia più accessibile ed economica.

In conclusione, la capacità di produrre celle solari di perovskite in quantità pari a quelle dei giornali apre nuovi orizzonti per l’energia solare. Con continui miglioramenti in termini di stabilità ed efficienza, questa tecnologia può svolgere un ruolo importante nella transizione verso un’energia più sostenibile e rinnovabile.