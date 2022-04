Commenta une nouvelle fonctionnalité d’Apple bouscule l’industrie publicitaire

Les annonceurs s’agitent face à un potentiel élargissement de due funzionalità di Apple à plus d’utilisateurs.

Deux nouvelles fonctionnalités à venir dans iOS 15 inquiètent les annonceurs. Leur nom? Inoltro privato (relai privé) e Nascondi la mia email. Il premier appare in una VPN e consente di utilizzare gli utenti protetti dall’indirizzo IP. Le seconde consentite agli utilizzatori di indirizzi elettronici elettronici che inviano automaticamente le e-mail alla ricezione del personale. Ainsi, les utilisateurs peuvent lire et répondre à ces courriels sans avoir à révéler leur indirizzo elettronico personale.

Alors que leur accès était limité, le pubblicità craignent qu’Apple n’ouvre ces services à davantage d’utilisateurs.

Focus sur la protection de la vie privée

La mela non è stata trovata in questo modo, avant de prendre des mesures radicals pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Per esempio, bloquer les cookies tiers su Safari o modificatore iOS afin que le ciblage publicitaire entre applications mobiles soit plus compliqué.

Et la raison de cet engouement est simple. Contrairement à Facebook o Google, la firme de Cupertino ne dépend pas des revenus publicitaires. C’est ainsi qu’en 2021, Apple a lancé l’ATT o App Tracking Transparency. Une mesure qui obblige les développeurs d’applications à demander il consenso esplicito de l’utilisateur avant d’accéder à un identifiant applé IDFA. Un identifiant qui était l’outil utilisé par l’industrie publicitaire afin d’offrir des publicités ciblées aux utilisateurs d’applications iOS. Lors du lancement d’iOS 15, quelques mois après avoir publié l’App Tracking Transparency, Apple e présenté deux nouvelles fonctionnalités concordant parfaitement avec les objectifs de l’ATT.

Proposer un service de messagerie “digne de confiance”

Première nouveauté: Nascondi la mia email. L’oggetto? Maintenir son statut de fournisseur de messagerie éelectronique de confiance.

Apple l’affirme, elle ne lit pas le contenu des e-mails qui passent par cette nouvelle fonctionnalité. Sauf pour supprimer les spams. Tous les courriels qui passent par cette fonction sont supprimés des serveurs relais de la société après avoir été remis à l’utilisateur. La procedura di soppressione ne prend que quelques secondes.

Nascondi la mia email crée une adresse électronique générée de manière aléatoire qui transmet les messages à la boîte de réception principale de l’utilisateur. En clair, cette fonctionnalité permet de contraer les models des annonceurs pour récupérer des données. Per esempio, de les empêcher de collecter gli indirizzi elettronici degli utilizzatori à partir des formulaires en ligne qu’ils ont pu remplir. Gli annunci sono serviti in bagno per inviare messaggi di spam a un indirizzo. Avec cette nouvelle fonctionnalité, ils n’auront tout simplement pas accès à l’adresse éelectronique réelle de l’utilisateur.

Pour en profiter, la procedura è semplice. Les utilisateurs doivent appuyer sur le bouton “Utiliser une adresse différente pour en voir une nouvelle”. Une fois l’adresse de substitution choisie, ils leur reste à appuyer sur “Continuer”. L’écran suivant permet de créer une note à côté de la nouvelle adresse pour se souvenir de ce à quoi elle est liée.

Mettre à mal la publicité ciblee

Une autre fonctionnalité qui déplaît aux annonceurs est le relais privé. La funzione come una VPN blocca l’indirizzo IP dell’utente. Et ce, tout en cryptant le trafic sur l’internet. Ainsi, les sociétés de marketing en ligne n’auront aucun moyen de connaître les véritables indirizzi elettronici dei clienti. En clair, cette fonction fait office de blockage des solutions de contournement que les enterprise ont développé pour contourner ATT et Hide My Email. Le relais privé laisse donc très peu de place aux publicités ciblees. Pour l’activer, il faut suivre ce chemin : cliquer sur Réglages > Tapez sur leur nom en haut de l’écran > iCloud > Relais privé.

Pour le moment, ces deux fonctionnalités n’ont pas eu d’impact significatif sur le secteur publicitaire. En effet, elles ne sont disponibles qu’aux utilisateurs d’iCoud+, l’espace de stockage en ligne payant d’Apple. L’abonnement premium est donc nécessaire. D’après The Information, le secteur de la publicité d’Apple a même connu un véritable essor ces dernières années. En chiffres, l’activité publicitaire d’Apple a généré environ 4 miliardi di dollari di dollari di entrate nel 2021, contre 300 milioni di dollari nel 2017. Une situation raassurante qui pourrait bientôt prendre un nouveau virage, au grand damn des publicitaires.

La Crinte degli Annunci

Selone Mela Insider, alcuni acteurs du monde de la publicité en ligne trembleraient à l’idée de s’imaginer la prochaine annonce d’Apple. Leur criente? Que le géant de Cupertino decidono d’ouvrir l’accès aux deux fonctionnalités d’iCloud+ citées précédemment à plus d’utilisateurs.

“L’industrie retient son souffle”, ha dichiarato Grant Simmons, vicepresidente della società di spettacolo per spettacoli pubblicitari Kochava, relatore di Apple Insider. In effetti, versare atténuer et contourner gli effetti dell’ATT, gli annonceurs utilisaient gli indirizzi IP e le e-mail.

Pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Par ailleurs, il est vrai qu’Apple ne devrait pas tarder à annoncer de nouvelles fonctions en lien avec la de la vie protection privée de l’utilisateur. Dans ce contexte, Google a déclaré qu’il prevoyait d’intégrer des funzioni di protezione delle vie privée semblables à cellule di Apple das Android. Un moyen de menacer encore davantage le secteur de la publicité.

