Gil Cervara, allenatore di Daniil Medvedev: “Il suo rovescio lungo è micidiale!”

“Un’altra partita piuttosto faticosa quella di Daniil Medvedev…

In realtà non ero troppo nervoso. È stato stupido perdere il primo set ma era sulla strada giusta. Daniel ha saputo continuare come se il gruppo non si fosse mai fermato. Una partita di calcetto non è mai lineare, con fatiche, pensieri che possono sorgere, adattamenti e momenti di debolezza. Più sei forte, più sei capace di gestire questi momenti. La partita è stata molto intensa. La fatica che gli è costata la vittoria nel terzo set risparmiando due set point gli ha fatto perdere il quarto set, ma è riuscito a rimontare. È uno dei suoi punti di forza, la capacità di innovare durante la partita. Sentivo che era concentrato sul suo obiettivo. Sentivo che non poteva uscire dalla sua linea.