Incredibile “Black Oxygen” creato nell’abisso del Pacifico

Negli abissi dell’Oceano Pacifico, dove la luce non penetra mai (da una profondità di 1.000 metri), gli scienziati hanno scoperto che l’ossigeno non proviene da organismi viventi ma da tipi di ghiaia contenenti minerali, mettendo in dubbio la teoria dell’origine della vita su Terra.

Questo strano “ossigeno nero” è stato scoperto a una profondità di oltre 4 chilometri, nella pianura abissale della zona di faglia geologica Clarion-Clipperton, secondo uno studio pubblicato lunedì 22 luglio. Obiettivo privilegiato dell’estrazione sottomarina per la presenza di noduli polimetallici e giacimenti ricchi di minerali (manganese, nichel, cobalto, ecc.) necessari, in particolare, per la fabbricazione di batterie per auto elettriche, pannelli fotovoltaici e telefoni cellulari.

È in questa zona che una nave della Scottish Society of Marine Science (SAMS) ha prelevato dei campioni, con il finanziamento di The Metals Company e UK Seabed Resources, che desiderano ottenere questi preziosi noduli. Obiettivo della ricerca: valutare l’impatto di questo scavo su un ecosistema in cui l’assenza di luce impedisce il processo di fotosintesi e quindi l’esistenza delle piante, ma che è ricco di specie animali uniche.

“Stavamo cercando di misurare il consumo di ossigeno.” Il fondale oceanico, ponendo i suoi sedimenti sotto campane chiamate camere bentoniche, spiega all’AFP Andrew Sweetman, primo autore del lavoro pubblicato su Scienze naturali e geologia. L’acqua di mare così intrappolata avrebbe subito un calo della concentrazione di ossigeno, poiché gli organismi che vivevano a queste profondità consumavano quest’ultimo. Ma è stato osservato il contrario: “Il livello di ossigeno nell’acqua è salito al di sopra del sedimento, nel buio più totale e quindi senza fotosintesi”.sviluppato da Andrew Sweetman.

“Batterie nella roccia”

La sorpresa fu così grande che inizialmente i ricercatori pensarono che i sensori subacquei fossero difettosi. Hanno condotto esperimenti a bordo della loro nave per vedere se la stessa cosa accadeva in superficie, incubando al buio gli stessi sedimenti e i noduli in essi contenuti. Ho notato di nuovo che il livello di ossigeno stava aumentando.

“Sulla superficie dei noduli abbiamo rilevato una tensione quasi pari a quella di una batteria AA”.Andrew Sweetman descrive, confrontando questi noduli con “Batterie nella roccia”. Queste sorprendenti proprietà potrebbero essere all’origine del processo di elettrolisi dell’acqua, che separa le sue molecole in idrogeno e ossigeno utilizzando una corrente elettrica. Questa reazione chimica avviene a partire dagli 1,5 volt – la tensione della batteria – che i noduli possono raggiungere quando sono raggruppati insieme.

“La scoperta che l’ossigeno è prodotto da un processo diverso dalla fotosintesi ci incoraggia a ripensare al modo in cui la vita è emersa sulla Terra”.Ciò è legato alla comparsa dell’ossigeno, commenta Nicholas Owens, direttore dell’ASMS. Visione “normale” Essendo questo ossigeno “È stato sintetizzato per la prima volta circa 3 miliardi di anni fa dai cianobatteri, portando all’evoluzione di organismi più complessi”.Egli ha detto.

“La vita potrebbe aver avuto inizio in un luogo diverso dalla terra e vicino alla superficie dell’oceano”.presentato da Andrew Sweetman. Poiché questo processo esiste sul nostro pianeta, potrebbe generare habitat ossigenati su altri “mondi oceanici” come Encelado o Europa. [des lunes de Saturne et de Jupiter] » E creando le condizioni per l’emergere della vita extraterrestre. Spera che le sue scoperte lo rendano possibile “Migliore organizzazione” Estrazione in acque profonde, basata su informazioni ambientali più accurate.

