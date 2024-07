A causa del disaccordo sulla distribuzione degli immigrati minorenni nel paese, il partito Vox ritira il suo sostegno al partito popolare.

Questo annuncio ha colto di sorpresa la Spagna la sera di giovedì 11 luglio, verso l’ora di cena Notizie-2 (Notiziario delle 22:00): Il partito di estrema destra Vox viola le sue carte governative nelle cinque regioni che co-amministra con il Partito popolare (Partito popolare, a destra). In un breve intervento, il capo del partito Vox, Santiago Abascal, ha ordinato le dimissioni dei suoi membri che esercitano responsabilità regionali (vicepresidenti e ministri). Il motivo: il rifiuto di distribuire i minori stranieri in tutto il paese, richiesta del governo di sinistra, di cui l’UDC ha accettato il principio e che tira i piedi.

Dopo aver descritto il primo ministro socialista Pedro Sanchez come… “Un tiranno corrotto è stato venduto al Marocco”.Santiago Abascal e Rondo Alberto Nunez Viejo, Responsabile del File PP, Partner “Invasione e minacce dell’immigrazione clandestina [mineurs étrangers non accompagnés]». Risultato: ritiro “Sostegno parlamentare ai governi di Estremadura, Isole Baleari, Aragona, Comunità Valenciana, Castilla León e Murcia”Il partito Vox è entrato all’opposizione. Nella sesta regione, l’Andalusia (la più popolosa del Paese), il partito Vox sostiene la presidenza del Partito Popolare senza partecipare al potere esecutivo, ma esercitando la sua influenza sui suoi temi preferiti: l’impunità per l’industria agricola che secca risorse idriche e corrida. Negare i crimini della dittatura franchista.

Condizioni rischiose e antigeniche

L’accoglienza degli immigrati, soprattutto dei minori che godono di una protezione speciale dalle leggi europee, è uno dei punti di attrito tra il governo spagnolo e l’opposizione. Quasi tutti arrivano nell’arcipelago delle Isole Canarie, al largo delle coste africane, e nelle città di Ceuta e Melilla, situate in territorio marocchino. In Un rapporto pubblicato giovedì da FrontexGli ingressi illegali nell’UE sono diminuiti di un terzo nei primi sei mesi dell’anno rispetto al 2023, ma sono aumentati del 174% nell’ultimo anno, ha riferito l’Agenzia europea per le frontiere. “La strada dell’Africa occidentale” – Che ti porta in barca alle Isole Canarie. Da gennaio sono stati registrati quasi 20.000 nuovi arrivi nell’arcipelago.

📢 Dai confini esterni dell’Unione Europea:

📊 Gli attraversamenti irregolari delle frontiere diminuiranno di circa un terzo nella prima metà del 2024

📉 Le rotte dei Balcani occidentali e del Mediterraneo centrale hanno registrato il calo maggiore nel rilevamento di attraversamenti irregolari delle frontiere

📈 La strada dell’Africa occidentale e il confine terrestre orientale… pic.twitter.com/dH7VJB8K13 — Frontex (@Frontex) 11 luglio 2024

La regione autonoma delle Isole Canarie si trova ad affrontare questo afflusso, che supera di gran lunga la sua capacità di accogliere, sia adulti che minori, tra cui più di 5.600 persone, che vivono in condizioni precarie e insalubri denunciate dalle organizzazioni non governative. L’esecutivo, guidato da un’alleanza tra indipendenti della coalizione Canaria e del Partito Popolare, chiede aiuto al governo centrale per distribuire questi migranti, in nome della solidarietà interregionale, nel resto del paese. L’UDC si trova tra due fuochi: la sua sezione isolana chiede la distribuzione, ma il suo alleato Fox, scarsamente rappresentato alle Canarie, rifiuta questa soluzione (senza proporre un’alternativa). Pertanto, una pausa ha senso.

Il primo caso di disobbedienza

Tuttavia lo sforzo richiesto alle Regioni appare minimo. Si tratta di 347 giovani migranti, di cui solo 110 saranno indirizzati nelle cinque regioni (su 17) che finora sono governate dal PP e dal VOX dal 2023. Ma l’intransigenza del partito di Santiago Abascal, con i suoi presunti e dichiarati xenofobi retorica, Hezbollah ha prevalso, e le conseguenze di questo bombardamento sono pericolose per la destra. Trovandosi in minoranza, l’UDC rischia di perdere queste regioni, in caso di mozione di sfiducia della sinistra, perché sono i deputati regionali a eleggere i presidenti.

Questo è lo scenario previsto nelle Isole Baleari, dove la carta prevede che la presidenza della regione spetti al Partito Popolare, in cambio della presidenza del parlamento regionale al Partito Vox. Venerdì 12 luglio sono stati segnalati due casi di disobbedienza: due ministri di estrema destra dell’Estremadura e della Castiglia e León hanno annunciato che lasceranno il partito Vox per mantenere il loro incarico.

L’attacco razzista lanciato da Santiago Abascal, influente leader del partito, arriva in un momento in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul calciatore Lamine Yamal, di origini immigrate (suo padre è marocchino e sua madre è di origine guineana). , ed è minorenne. (Compirà 17 anni il 13 luglio) e perla della selezione spagnola. Domenica giocherà la finale degli Europei contro l’Inghilterra. Rifiutarsi di emigrare significa non solo privarsi della popolazione necessaria all’economia, a causa del basso tasso di natalità, ma anche abbandonare il futuro Lamine Yamals.