“In Russia circola sempre più spesso il nome della città, che sarà l'ultimo obiettivo di Vladimir Putin in Ucraina.

Molti vedono questa vittoria come un punto di svolta nel conflitto in Ucraina. Tuttavia, per Tom Simmons, la Russia si trova ormai da tempo in una posizione di forza. Ciò era dovuto principalmente alla loro riserva di uomini e munizioni, mai apparentemente inesauribile. “Sembra che fossero ancora in grado di mobilitare un numero sufficiente di uomini”, ha commentato lo storico della Royal Military School V Il giornale. “Hanno anche le attrezzature, anche se in Occidente se ne parla sempre con grande disprezzo. È vero che l'80% di queste attrezzature sono vecchie e sono state rimesse a nuovo. Scherzando possiamo dire che sono spazzatura, ma un'attrezzatura di 60 anni -vecchio carro armato che rotola e spara e non può essere fermato dalle armi anticarro, è ancora uno strumento efficace.

“Vladimir Putin ha congelato il conflitto in Ucraina, aspettando un periodo più favorevole”.

L'”ultimo” gol di Vladimir Putin

Non c’è dubbio ora che la Russia punterà sul successo ottenuto ad Advivka e cercherà di ottenere altre vittorie. Ma l'esperto resta ottimista. Ha continuato: “Non vedo grandi progressi, né un completo collasso delle forze armate ucraine”. “Il vantaggio russo non è abbastanza grande per raggiungere questo obiettivo. Non dimentichiamo che hanno dovuto lottare per mesi per Avdiivka.

In ogni caso, sembra che il presidente russo abbia già messo gli occhi su un nuovo accordo ucraino. “In Russia, il nome della città viene sempre più sbandierato come l'obiettivo finale di Vladimir Putin. Questa è Odessa. Prendendola, può tagliare completamente l'Ucraina dal mare”, ha detto ai nostri colleghi l'esperto di difesa Alexander Matelier (VUB). Il Nieuwsblad.

Volodymyr Zelenskyj punta il dito contro l’Occidente

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha parlato poco dopo il ritiro delle sue forze da Avdiivka, citando la mancanza di sostegno da parte dei suoi alleati. “Le nostre azioni sono limitate solo dall'adeguatezza e dalla portata delle nostre attrezzature. Ma ciò non dipende da noi, la situazione ad Avdiivka lo conferma”. armi a lunga gittata, consente a Putin di adattarsi all'attuale intensità delle operazioni.” Combattimento.”