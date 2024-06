In attesa dell’uscita di Avatar 3 nel 2025, James Cameron offre ai fan di Pandora un regalo unico che stavano aspettando

Tra gli universi della cultura pop più apprezzati c’è sicuramente Avatar di James Cameron. Mentre il terzo film è ancora in produzione, il regista ci riserva una piccola sorpresa per farci aspettare.

Si prevede che Avatar 3 uscirà nel 2025

È difficile creare un nuovo mondo entusiasmante come il mondo del Signore degli Anelli, Star Wars o Harry Potter. Ma questa è già la sfida lanciata James Cameron Durante l’uscita del suo primo film immagine simbolo Nel 2009. Il regista canadese, già noto per la sua particolare qualità nel campo degli effetti speciali, ha deciso di spingere al limite la sua esperienza per presentare un’avventura fantascientifica fuori dal comune, e bisogna ammettere che il pubblico è stato entusiasta Là. Tredici anni dopo, gli spettatori possono finalmente tornare a Pandora e scoprire un’area completamente nuova, ancora sconosciuta, grazie alla seconda opera d’arte intitolata Avatar: La strada dell’acqua.

Mentre alcuni temevano che i prossimi film avrebbero richiesto decenni per essere completati, James Cameron ha voluto rassicurare gli spettatori: l’intera saga di Avatar dovrebbe arrivare nei prossimi anni, a cominciare da il terzo episodio. Se non conosciamo ancora il titolo ufficiale, sappiamo che è attualmente in programma Dicembre 2025O tra circa un anno e mezzo. Va detto che la stragrande maggioranza delle scene sono state effettivamente girate contemporaneamente alle scene di Avatar 2, anche se il team è attualmente nel bel mezzo di una sessione di reshoot. Secondo James Cameron, Questo terzo atto dovrebbe mettere in luce una nuova tribù Na’vi dedita al culto del fuoco. Quest’ultimo fungerà questa volta da avversario, a differenza di quanto visto finora.

Un regalo per i fan per farli aspettare

Oltre a fornire effetti speciali di altissima qualità, grazie al pianeta Pandora e all’intero universo che lo circonda, i film Avatar sono riusciti a lasciare il segno nel pubblico. James Cameron lo capisce bene ed intende sviluppare ulteriormente questo aspetto nei film successivi, come testimonia la sua voglia di esplorare nuove tribù. Per far aspettare i fan e dare loro qualcosa con cui placare la loro sete di conoscenza, La troupe cinematografica ha recentemente pubblicato un nuovo video mai visto che potete scoprire nel nostro lettore automatico in cima all’articolo.

In questo nuovo video puoi scoprire di più sul lato in evoluzione dell’intero ecosistema Pandora. In effetti, questo breve frammento di due minuti È stato girato come un vero documentario Si ritorna su questo argomento molto specifico, come ha fatto il primo episodio della serie”Spedizione Pandora” il mese scorso. Tutto sembra indicare che il team abbia intenzione di presentare un episodio come questo con regolarità, magari ogni mese, in modo da mantenere un certo interesse verso il mondo di Avatar. Se non avete visto il primo episodio e volete per essere sorpreso, sappilo Entrambi gli episodi sono disponibili gratuitamente in 4K online Canale avatar ufficiale su YouTube.