Il sospettato è in fuga

Una sparatoria ha provocato almeno cinque feriti e tre feriti gravi sabato a Villerpet (Moorthy-Moselle), a 25 km da Ubang, e in una vicina città della Mosella, non lontano dal confine con il Lussemburgo, abbiamo appreso dalle autorità.

Guillaume Petecler, primo vicesindaco della città di Villerbotte, ha detto ad AFP che un uomo mascherato è stato sparato da un veicolo prima di fuggire. Tre feriti sono classificati come in assoluta emergenza, uno dei quali è in condizioni vitali.