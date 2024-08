Il sistema sanitario francese è in “stato di estrema allerta”

Il sistema sanitario francese viene messo in piedi “Stato di estrema allerta” Il primo ministro Gabriel Attal ha annunciato oggi, venerdì, una risposta all’epidemia di Mobox, dopo che nei giorni scorsi sono stati scoperti casi in Svezia e poi in Pakistan.

Il capo del governo uscente ha fornito venerdì un aggiornamento della situazione insieme ai ministri Catherine Vautrin e Frédéric Faletau, mentre una recrudescenza del vaiolo – precedentemente noto come vaiolo delle scimmie – nella Repubblica Democratica del Congo ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare un’emergenza sanitaria pubblica. Mercoledì motivo di preoccupazione internazionale è la massima allerta.

“Dopo questo incontro mettiamo il nostro sistema sanitario in massima allerta”.Gabriel Attal ha annunciato su X.

“Nuove misure informative e raccomandazioni”

L’annuncio arriva il giorno dopo che la Svezia ha dichiarato di aver registrato un caso di sottotipo clade 1b, lo stesso nuovo ceppo emerso nella Repubblica Democratica del Congo dal settembre 2023, più virulento e letale del sottotipo 2, che è endemico in Sudafrica. Il paziente è rimasto ferito durante la visita “La parte dell’Africa dove c’è una grave epidemia Mbox Sezione 1 »Lo dice l’Agenzia svedese per la sanità pubblica.

Un caso è stato annunciato anche in Asia, in Pakistan. Il Ministero della Sanità pakistano ha affermato che venerdì il ceppo virale non era stato immediatamente reso noto. Il ferito è un uomo di 34 anni. “Da uno dei paesi del Golfo.”Lo ha precisato il Ministero. È in fase di elaborazione nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa e i campioni sono stati inviati a Islamabad per il sequenziamento genetico del ceppo.

Di fronte alla diffusione di questo nuovo ceppo, considerato più pericoloso, lo ha sottolineato il primo ministro francese “Misure informative e nuove raccomandazioni” Saranno creati per le persone che viaggiano in aree a rischio e le autorità sanitarie saranno chiamate a decidere in merito “Aggiorna consigli” Vaccinazioni correlate “Popolazione target”.

107 casi di MPOX del clade 2 in Francia

In Francia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, sono stati segnalati all’Autorità sanitaria pubblica francese 107 casi di vaiolo, secondo un rapporto pubblicato alla fine di luglio. Ancora, “Sono stati identificati solo i virus del ramo 2 (…) e non è stata osservata alcuna morte.” Sul territorio francese, secondo questo documento. “Dei 101 casi per i quali erano disponibili informazioni, 5 casi sono stati ricoverati in ospedale, tutti a causa di un forte dolore, indipendentemente dal fatto che fosse associato o meno a malattie o complicazioni concomitanti.”Dettagli di questo bollettino.

Vaccini anti-Covid-19: Bruxelles non ha avuto trasparenza sui contratti precedenti, afferma il tribunale dell’UE

Degli 80 casi segnalati, un quarto (24%) aveva viaggiato all’estero nelle tre settimane precedenti la comparsa dei sintomi (eruzioni cutanee, vescicole), mentre il periodo di incubazione del virus varia tra 5 e 21 giorni.

Nei casi gravi della malattia può essere utilizzato il tecovirimat, un medicinale utilizzato per trattare l’infezione da poxvirus, la famiglia dei poxvirus a cui appartiene Mebox. Ma nella maggior parte dei casi, i pazienti infetti da MPOX clade 2 guariscono spontaneamente dopo due o quattro settimane.

“Donare vaccini ai Paesi più colpiti”



Gabriel Attal ha inoltre sottolineato che A “Donare vaccini ai Paesi più colpiti” La decisione è stata presa su richiesta di Emmanuel Macron e lunedì è stato annunciato un nuovo aggiornamento sulla situazione. Dal 2022 in Francia i vaccini contro il vaiolo vengono somministrati alle persone a rischio. Da settembre 2023, il numero di persone vaccinate oscilla tra 250 e 450 al mese, secondo i dati dell’Autorità sanitaria pubblica francese.

Lo stabilisce il Ministero della Salute “Idealmente, il vaccino dovrebbe essere somministrato entro quattro giorni dal contatto rischioso e al massimo entro 14 giorni”..

Si prevede che a breve verranno emanate le prime raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

L’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicherà presto le prime raccomandazioni del suo comitato di emergenza sul vaiolo, ma l’organizzazione e le ONG sanitarie stanno già chiedendo ai produttori di vaccini di aumentare drasticamente la loro produzione.

“Abbiamo bisogno che i produttori aumentino davvero la loro produzione in modo da poter avere accesso a molti, molti vaccini”.Lo ha annunciato la portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità, Margaret Harris, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra.

Margaret Harris ha indicato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicherà presto nuove raccomandazioni del Comitato di Emergenza a seguito della dichiarazione di emergenza, al fine di guidare meglio i paesi.

(Con AFP)