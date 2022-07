La guerra in Ucraina: Volodymyr Zelensky ha smentito personalmente le voci sulla sua salute

No, Volodymyr Zelensky non è stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Kiev. Il presidente ucraino ha smentito con veemenza le voci circolate dai media russi sulle sue cattive condizioni di salute e ha pubblicato un video su Instagram.

Appare lì come al solito nell’ufficio del palazzo presidenziale e spiega: “Questa mattina la Russia ha diffuso false informazioni secondo cui l’Ucraina non è guidata dal presidente, perché è ricoverato in ospedale, più precisamente in terapia intensiva a causa di una grave condizione”. E per raddrizzarlo: “Non mi sono mai sentito meglio di oggi.”