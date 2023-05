Nancy CHRU sta ancora monitorando i pazienti infetti nel 2020

Per alcuni, il lungo Covid è infinito. La pagina della pandemia sembra voltare pagina, ma non per tutti. I sintomi prolungati del Covid-19 continuano a minare la salute di molti pazienti in Lorena. Solo a Nancy CHRU, ogni mese si svolgono una cinquantina di consultazioni. Segue nuovi pazienti, ma anche pazienti più anziani, a volte, dalla primavera del 2020.

“L’emozione post-Covid-19 colpirà 2,06 milioni di persone di età superiore ai 18 anni in Francia” Mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha appena alzato il massimo livello di allerta per il Covid, è ancora alle prese con i postumi dell’infezione: affaticamento, scarsa concentrazione, dolori addominali, disturbi gastrointestinali, mal di testa, spasmi muscolari, fiato corto.. .e le ripercussioni psicologiche. Questi sintomi provocano ansia, sindromi post-traumatiche e disturbi depressivi, secondo l’Autorità Suprema per la Salute. HAS ha anche appena pubblicato nuove raccomandazioni per migliorare il recupero per questi pazienti specifici. Dal 2021 aggiorna regolarmente le risorse documentarie per gli operatori sanitari. Sono stati appena aggiornati diversi articoli, quelli sui “disturbi psichiatrici e aspetti psichiatrici associati a sintomi prolungati di Covid-19” e quelli che trattano di cure fisioterapie “relative al progressivo riaddestramento nello sforzo”. Segno che il lungo soggetto covid non è stato seppellito dalle autorità sanitarie. In una nota del luglio 2022, Public Health France ha pubblicato i primi risultati di uno studio sulla prevalenza dei “casi post-Covid-19” o “Covid long”. Vi si legge che “a livello della popolazione francese al momento dello studio, la situazione post-Covid-19 riguarderebbe 2,06 milioni di persone di età superiore ai 18 anni in Francia”, la maggior parte donne (32,8%), lavoratori (32,3%) e ricoverati (38%). “Il 20% delle persone infette da SARS-CoV-2 presenta ancora criteri di ‘condizione post-Covid-19’ 18 mesi dopo l’infezione”, afferma l’Agenzia nazionale di sanità pubblica. READ Questa luna di Saturno nasconderà anche un oceano sotto la sua superficie È ormai accettato che il lungo Covid non sia frutto dell’immaginazione, una condizione psicosomatica come la chiamavano alcuni nei primi giorni della pandemia. Il dott. è consideratoS Alexandra Bruyere è responsabile del servizio CapCov presso CHRU de Nancy con DS Lo vede ogni giorno François Goehringer, il centro regionale di supporto per i malati di Covid a lungo termine, aperto a settembre 2022, e i danni collaterali del Covid continuano. Ha spiegato: “Trattiamo principalmente pazienti che sono stati infettati durante la prima ondata, intorno a marzo-aprile 2020, e persone che sono state infettate dalla variante Omicron nel 2022. In generale, queste ultime tendono a riprendersi più velocemente e ad avere meno sintomi. Due ragioni. per quello: prima, era Omicron.” Meno virulento dei suoi predecessori. Due, la maggior parte delle persone è stata vaccinata all’arrivo.

Una combinazione di trattamenti “La vaccinazione ha ridotto il numero di sintomi e ha consentito una migliore guarigione”, afferma Alexandra Brewer. Per altri, la virulenza della prima infezione senza protezione vaccinale ha indubbiamente giocato un ruolo. Anche al CHRU la maggior parte dei pazienti sono donne. “Abbiamo l’80% di donne, continua Alexandra Bruyere. Abbiamo anche pazienti con una storia polmonare (tipo asma, ecc.), sfondo allergico, ecc. “E che c’è una continuazione di diversi sintomi inquietanti per più di tre mesi. Dopo l’infezione iniziale e che altre malattie non sono coinvolte “, racconta Alexandra Bruyere. Traccia del virus è stata trovata grazie alla presenza di anticorpi. Come promemoria, il lungo virus Covid è associato al virus che si attacca al sistema nervoso autonomo e al sistema immunitario. “Questa condizione provoca infiammazione e disregolazione che porta a sintomi”, osserva Alexandra Brewer. Oggi, la gestione dei sintomi prolungati di Covid-19 rimane multidisciplinare. Sta attraversando un misto di cure: riabilitazione graduale allo sforzo, riabilitazione cognitiva se necessario, supporto psicologico… “Non abbiamo una molecola magica per curarlo. Si sta implementando un trattamento completo dei sintomi. Non possiamo ancora dire che sono guariti da loro, ma il recupero è possibile.” Osserva Alexandra Brewer. Uno studio condotto dal Nancy University Hospital ha rivelato, dopo un anno di cura, un significativo miglioramento delle condizioni generali per quanto riguarda astenia, dolori muscolari, mal di testa, dolore toracico e disturbi gastrointestinali. “I disturbi del sonno e i disturbi cognitivi sono i più persistenti”, sottolinea Alexandra Bruyere. READ I tabù della salute mentale nel calcio belga

“Un drogato di zombi amante degli hipster. Aspirante risolutore di problemi. Appassionato di viaggi incurabile. Appassionato di social media. Introverso.”