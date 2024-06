Il ritorno di Nigel Farage provoca un terremoto nella scena politica britannica

“Ho lasciato la politica dopo vent’anni al Parlamento europeo perché ho raggiunto il mio obiettivo: lasciare l’Unione Europea”.“, ci ha spiegato domenica 16 giugno nei suoi uffici elettorali, installati in un ex ristorante situato sopra un complesso di slot machine. “Ma i conservatori hanno rovinato la Brexit! Non chiedevamo molto. Volevamo limitare l’afflusso di migranti europei poco qualificati. Tuttavia, da quando i conservatori sono saliti al potere nel 2010, la popolazione è aumentata di 6 milioni diventare più complessi in termini amministrativi, che è qualcosa che le piccole imprese non possono gestire, e questa volta non possiamo accusare Bruxelles di responsabilità, ma piuttosto i conservatori al potere. Il Paese è distrutto, quindi sono tornato per fornire una soluzione”.

L’incubo dei conservatori è diventato realtà

Indossando una giacca Barbour e un cappello di tweed verde, si mette in viaggio ancora una volta per le strade britanniche. Dopo che l’estrema destra ha ottenuto impressionanti successi in Francia e Germania durante le elezioni europee, il suo ritorno è pronto a provocare il caos. “Terremoto” La politica nel Regno Unito, secondo l’analisi pubblicata giovedì scorso dall’istituto di sondaggi YouGov. Per la prima volta in un’elezione generale, il suo partito ha superato i conservatori e si è piazzato al secondo posto a livello nazionale in termini di intenzioni di voto (19% contro 18%, ben al di sotto del 37% dei laburisti). Questo a poche settimane dalle elezioni legislative del 4 luglio. Ciò è sufficiente ad esacerbare la miseria di un partito conservatore già in gravi difficoltà.

Nel Regno Unito, il Partito riformista punta a superare i conservatori a destra

Ascoltando i residenti che abbiamo incontrato in riva al mare a Clacton-on-Sea, l’unico collegio elettorale ad aver eletto un candidato dell’UKIP nel 2015, la sua elezione al Parlamento di Westminster sembra più che possibile. “Non mi fido più dei politici”Conosce Steve. E ha aggiunto: “I conservatori hanno avuto molte opportunità per fare cose positive riguardo alla Brexit, ma non hanno fatto nulla. Al contrario, anche se forse non è ammirato da tutti, Nigel Farage è onesto e alla gente piace quello che ha da dire”. Anche se ho sempre votato conservatore, probabilmente voterò per lui questa volta.” Non è lontano, spiega Susan “Non ho problemi con gli stranieri e con il fatto che vengano qui, ma l’arrivo di 750mila persone all’anno è ridicolo. Il Paese non tiene il passo: c’è carenza di alloggi che fa salire i prezzi e l’attesa per l’assistenza sanitaria è infinita ..

Terreno fertile per il disagio

Nigel Farage sfrutta la disillusione britannica nei confronti della politica, così come fa Donald Trump negli Stati Uniti, al quale l’inglese ha dimostrato la sua vicinanza quando l’americano era alla Casa Bianca. È in gran parte il frutto delle difficoltà economiche causate dalla politica di austerità ideologica dei conservatori quando salirono al potere nel 2010, poi esacerbata dalla pandemia. La sua innegabile eloquenza, conoscenza dei problemi, candore e messaggi diretti sono in risonanza con le classi medio-basse, che si sentono dimenticate dalla crescita e dalla ricchezza del centro di Londra. Ciò che invoca gli basta “Esercito popolare”E attivisti dedicati, come queste 40 persone che sono arrivate domenica mattina alle 10 per distribuire gli ultimi opuscoli della campagna a tutti i residenti della città.

Lunedì 17 giugno Nigel Farage si è recato nella città di Merthyr Tydfil, nel Galles meridionale, per tenere il suo discorso. “un contratto” Agli inglesi. La scelta di questo collegio elettorale, che è in mano ai laburisti sin dalla fondazione del partito nel 1900, fa parte della sua strategia a medio termine. Nigel Farage intende attaccare il tradizionale terreno elettorale del Labour in vista delle elezioni generali del 2029. “Il Partito Laburista oggi è un partito della classe media urbana, e in alcuni luoghi della classe medio-alta, completamente disconnesso dalla sua vecchia base tradizionale della classe operaia”. lui pensa. “Quindi questo è il nostro obiettivo futuro.”

Le elezioni europee come le vediamo dal Regno Unito: Elezioni!? Quali elezioni?

Confronto”La necessità di riforme nel Paese”.Ha promesso di fare campagna elettorale nei prossimi cinque anni per “Congelare la migrazione netta a zero per alcuni anni”. A tal fine sarà necessaria l’uscita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Intende inoltre aumentare drasticamente l’imposta minima per premiare i lavoratori e incoraggiare le persone a tornare al lavoro, respingendo fermamente l’idea che “I beneficiari della disoccupazione sono pigri”. D’altro canto, qualsiasi disoccupato che rifiuti due offerte di lavoro perderà i benefici. Infine, una promessa “Settore pubblico debole” E la fine della corsa allo zero netto per finanziare il suo programma. ai suoi occhi, “C’è di più nei miei pensieri per le persone in fondo alla scala del reddito che per chiunque altro.”

Populista di destra

Anche se oggi si presenta come “La principale opposizione al Partito Laburista”Tuttavia, il futuro del suo partito è ancora da decidere. Il Partito riformista del Regno Unito farà fatica a conquistare più di due seggi in Parlamento: l’ex deputato conservatore Lee Anderson si è unito al Partito riformista e dovrebbe essere rieletto con i suoi nuovi colori. “La riforma ha un tetto elettorale piuttosto basso”.“, analizza Rob Ford, professore di scienze politiche all’Università di Manchester. “La loro posizione populista anti-establishment e anti-élite ha attualmente un pubblico del 20% dell’elettorato, e a molti elettori non piace il loro leader Nigel Farage. In secondo luogo, i loro elettori sono equamente distribuiti in tutto il paese numero di voti ovunque nel nostro sistema elettorale che dipende dalla maggioranza, non ha senso perché non si ottiene alcun seggio quindi è improbabile che si formi un partito di opposizione vitale”.

Questa era anche l’opinione dei politologi francesi del Fronte Nazionale (oggi Raggruppamento Nazionale) vent’anni fa. Tuttavia, l’ascesa del Partito riformista nel Regno Unito e la sua accettazione da parte del maggior numero di persone è del tutto possibile perché non vuole essere così estremo come il Raduno Nazionale in Francia o l’AfD in Germania. Nigel Farage non ha mai introdotto un programma di preferenza nazionale o misure sociali regressive, come la limitazione dell’accesso all’aborto. Nel 2014 si rifiutò anche di formare un gruppo parlamentare europeo con Marine Le Pen, il cui partito era considerato troppo di destra.