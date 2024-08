Il prezzo dei panini esplode: “Se vogliamo restare redditizi, dobbiamo seguire i fornitori”

L’ultima ora Sono andato in alcune paninoteche per acquistare classici di diversi marchi e indagare. Al Carrefour il club costa 4,60 euro con una mela gratis. Da Paul il panino alle rose costa 4,50€. Pollo al curry americano e maionese al tonno si possono acquistare da Panos a 4,90€. Bisogna aggiungere 0,10 euro per condire il panino con verdure crude. Da Louise’s Bakery, prosciutto, formaggio, uova e la famosa insalata con maionese costano 4,80 euro.

Prezzi dei panini di Bruxelles ©Bernard Demoulin

Passando ai prodotti in scatola, spesso i prezzi partono da 6 euro. Sembra quasi impossibile trovare pane ripieno a meno di 4 euro.

4,60 euro al locale al Carrefour. © Bernard Demoulin

materie prime

Da Lowe’s, che si autodefinisce una panetteria artigianale, i prezzi dei panini variano tra 4,80 € e 5,20 €. “L’anno scorso era tra i 4,50€ e i 5€. Abbiamo aumentato di 0,30€. Lavoriamo con burro, salse e tanti prodotti, sono costosi. I fornitori hanno aumentato i prezzi e noi abbiamo dovuto seguire l’esempio per rimanere redditizi”.“, spiega Mathilde Leon, direttrice aziendale di Etterbeek.

Manu, titolare di una paninoteca: “I nostri prezzi sono passati da 3 a 3,20 euro a panino, e dovrebbero essere di più”.

Altri manager sottolineano l’impatto dei prezzi delle materie prime. “Tutti sanno che il costo della vita è aumentato. Ma se vendiamo i nostri panini a 8 euro, non funzionerà. La pizza, invece, altro settore in cui è cresciuta notevolmente, non ha molti stock ma viene venduta a 15 euro. È praticamente il doppio di quello che abbiamo ed è molto apprezzato dai clienti!paragona Olivier De Maule, direttore di La Pause, una paninoteca di Braine-l’Alleud dove tutto è preparato in casa.

Ad esempio, la mozzarella costa quasi il doppio in due anni. “Ma non sappiamo come raddoppiare il prezzo di un panino pomodoro e mozzarella in due anni”, commenta Brenoit. Quindi i liberi professionisti mordono la loro paga e contano. “Prestiamo molta più attenzione di prima ai confronti tra diversi fornitori e grossisti per influenzare il prezzo di acquisto. merce”Olivier de Mol conferma.

4,90€ per il tonno con verdure crude e maionese al Banos. © Bernard Demoulin

“I prezzi di tutte le materie prime sono aumentati dopo il Covid e non ci sono stati molti cali. Al contrario, c’è stato un periodo in cui i prezzi sono aumentati due o tre volte durante il mese”.stima Thierry Wenen, che da 30 anni gestisce la paninoteca Le Brunch a Liegi.

€ 4,80 a club da Lowe’s. © Bernard Demoulin

Personale

Un’altra grande spesa nel settore Horeca sono i dipendenti. “Oltre ai beni, l’indice salariale ha avuto un impatto importante. Per evitare di aumentare troppo i prezzi, abbiamo ridotto il carico del personale. D’ora in poi lavoro solo con mia moglie”.sviluppato da Olivier De Mol, regista di La Pause. “Siamo in un settore in cui gli aumenti dei prezzi si notano molto rapidamente e dove è molto difficile trasferire aumenti molto consistenti. “Nella mente delle persone, un panino è un prodotto poco costoso.”

€ 4,50 per un sandwich con rosette da Paul. © Bernard Demoulin

È un vero e proprio atto di bilanciamento trovare la giusta quantità per battere la concorrenza e distinguersi dalla concorrenza. “Prima lo aumentavo una volta all’anno di 20-30 centesimi. Adesso quasi due volte l’anno. Attualmente una mezza baguette costa dai 5,50 ai 6 euro. “Posso chiedere di più ma non credo che i clienti mi seguiranno.”“, osserva Thierry Wenin.

5€ per un pollo al curry e verdure crude da Banos. © Bernard Demoulin

A Braine-l’Alleud, i prezzi dei panini a La Pause, dove tutto è fatto in casa, sono aumentati rispetto a un anno fa. ““Il margine è rimasto stabile, il che è davvero positivo.”il codardo è soddisfatto, Olivier de Mol. Le Brunch, che non poteva risparmiare su tutto, ha rivisto il suo menu. “Ho smesso di servire il salmone affumicato perché era troppo alto.”“, dice l’indipendente.