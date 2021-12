Il Marocco cerca di “strangolare” Ceuta

La creazione di questa area commerciale, situata sulla strada tra Tetouan e M’diq, vicino a Cabo Negro, mira a migliorare l’attrazione turistica dell’area, afferma. spagnolo, spiegando che Rabat ha già fatto la stessa cosa nel nord-est del Paese, con la costruzione del porto di Nador vicino al confine con Melilla, i cui lavori sono in fase di completamento. L’area commerciale di Tetouan, che copre un’area di 70 ettari, conterrà centri commerciali, ristoranti, aree gioco e attività ricreative. La prima parte dell’infrastruttura dovrebbe iniziare a funzionare la prossima primavera.

IKEA, leader mondiale nella produzione di mobili e arredi, è la prima azienda a registrarsi nel nuovo quartiere dello shopping. Prevede di occupare un’area di oltre 3 ettari, di cui 19.000 mq coperti. I lavori per il cantiere sono già iniziati e l’apertura è prevista per l’estate del 2022. “L’apertura di questo nuovo punto vendita rappresenta un investimento di circa 400 milioni di dirham (poco meno di 40 milioni di euro), che senza dubbio rivitalizzerà l’economia del nord regione del paese”, ha affermato la società svedese in una nota.

“La visione strategica del re Mohammed VI di stabilire un porto e una piattaforma industriale nello Stretto di Gibilterra ha contribuito ad attrarre rinomati operatori nazionali e internazionali e a promuovere un ecosistema industriale e logistico diversificato”, ha affermato Jaafar Morhdi, direttore generale di Tanger Med Zonas, durante l’inaugurazione . Tra le opere della regione che, secondo lui, “sosterrà la posizione di Tangeri-Med nella regione euro-mediterranea nella prospettiva del periodo post-Covid-19”.

Il Marocco ha stanziato terreni e magazzini per gli uomini d’affari di Ceuta nella zona franca in costruzione a Fnideq, a soli due chilometri dal confine di Trajal, per porre fine al contrabbando. La stessa fonte ritiene che Rabat stia investendo in quest’area vicino a Ceuta per ripristinare gradualmente la città indipendente.