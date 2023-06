Il Senegal è ancora sotto tensione, 15 morti da giovedì

Sabato il Senegal è rimasto teso all’indomani degli scontri che hanno provocato altri sei morti, portando il bilancio delle vittime a 15 da giovedì e la condanna a due anni di reclusione per l’avversario Ousmane Sonko.

“Il 2 giugno sono stati registrati sei decessi, di cui quattro nella regione di Dakar e due nella regione di Ziguinchor.Lo ha detto all’Afp un portavoce del ministro dell’Interno.

Venerdì sera piccoli gruppi di giovani manifestanti molto mobili si sono opposti alla polizia a Dakar, periferia della capitale e nel sud del Paese. Nessun incidente è stato segnalato dal ministero dell’Interno sabato pomeriggio.

Molte proprietà pubbliche e private sono state saccheggiate, comprese banche e negozi Auchan alla periferia di Dakar. Sabato mattina pneumatici in fiamme e pietre stradali hanno disseminato diverse strade.

Diversi social network, come Facebook, WhatsApp e Twitter, sono stati tagliati, che è una misura del governo per porre fine a tutto ciò, ha affermato.Diffondere messaggi di odio e vandalismo“.

L’esercito si è schierato come il giorno precedente attorno a punti strategici. Anche la polizia e la gendarmeria sono presenti in gran numero nella capitale.

I senegalesi trattengono il fiato per paura dell’arresto dell’avversario, Ousmane Sonko, candidato presidenziale dichiarato nel 2024, e lui è stato condannato giovedì a due anni di carcere per attività di lobbying per “immoralitàUna giovane donna di età inferiore ai 21 anni.

Tale decisione lo rende momentaneamente ineleggibile. Il signor Sonko ha gridato fin dall’inizio del caso su un complotto del presidente Macky Sall per rimuoverlo politicamente.