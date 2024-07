Il gruppo BRICS vuole controllare il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale!

14:00 ▪

4

Lettura dei minuti ▪ Di

Luca José A.



Gli equilibri di potere globali potrebbero presto assistere ad una svolta storica. I paesi BRICS, infatti, si preparano a prendere il controllo delle più grandi istituzioni finanziarie internazionali. Questo cambiamento significa una potenziale fine del dominio occidentale su queste istituzioni chiave, il che rappresenta un profondo cambiamento nel panorama finanziario globale.

L’ascesa dei BRICS

In una recente intervista alla TASS, Roman Marshavin, direttore esecutivo della Banca mondiale in Russia, ha fatto una dichiarazione alquanto inaspettata. Quest’ultimo in particolare ha annunciato che presto i paesi BRICS avrebbero preso il controllo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

Attualmente, queste istituzioni sono in gran parte dominate dai paesi occidentali, una situazione che potrebbe cambiare a causa dell’ascesa delle economie emergenti. “Le decisioni vengono prese da coloro che detengono la maggioranza”, ha spiegato Marshavin, indicando un imminente spostamento di potere verso i paesi BRICS.

I BRICS, che comprendono Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, sono un’alleanza di grandi economie emergenti. Più recentemente, il gruppo si è espanso fino a includere Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, aumentando la sua influenza geopolitica ed economica. Questa espansione dimostra la crescente influenza dei BRICS sulla scena internazionale.

Verso un nuovo ordine mondiale

Marshavin ha sottolineato l’importanza di una partecipazione efficace e della cooperazione con i paesi amici per accelerare questo cambiamento. Ci ha incoraggiato a “lavorare con pazienza per avvicinare questo momento e a non cedere alle provocazioni di coloro che si aggrappano all’ordine globale ormai superato”. La dichiarazione evidenzia l’approccio strategico dei BRICS per rimodellare il sistema finanziario globale.

I cambiamenti macroeconomici e demografici svolgono un ruolo importante in questa trasformazione. Le economie BRICS continuano a crescere a un ritmo sostenibile, il che potrebbe rimescolare le carte per quanto riguarda il potere economico globale. Marshavin ha anche affermato che “qui la voce della Russia è importante”. Sottolinea quindi il ruolo centrale che Mosca e gli altri membri del BRICS possono svolgere nella creazione di un nuovo ordine mondiale.

In breve, il futuro delle istituzioni finanziarie internazionali potrebbe essere radicalmente trasformato dall’ascesa dei BRICS. Questo cambiamento, sostenuto dai cambiamenti economici e demografici, potrebbe alterare gli attuali equilibri di potere. Le implicazioni di questo cambiamento sono di ampia portata. Questi possono avere un impatto significativo sulle politiche economiche globali e sulle relazioni geopolitiche. Mentre il mondo osserva questo sviluppo, i BRICS continuano a posizionarsi per svolgere un ruolo centrale nel futuro panorama finanziario internazionale.

Ottieni il massimo dalla tua esperienza su Cointribune con il nostro programma Leggi per guadagnare! Per ogni articolo che leggi, guadagna punti e ricevi premi esclusivi. Registrati ora e inizia a ottenere i vantaggi. Clicca qui per iscriverti al programma Read to Earn e trasforma la tua passione per le criptovalute in premi!