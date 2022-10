‘4 ore di attesa alla stazione di servizio’: in Francia, scioperi nel fine settimana alle raffinerie e tensione alla pompa

Lo sciopero del sindacato CGT a TotalEnergies ed ExxonMobil è stato rinnovato sabato un giorno dopo aver incoraggiato i negoziati lanciati dal governo, che hanno allentato le regole sul trasporto di carburante nel tentativo di risolvere le tensioni di approvvigionamento nelle stazioni.

“La situazione deve continuare a migliorare, perché abbiamo ottenuto i permessi affinché le autocisterne possano circolare in questo fine settimana” e “abbiamo avviato una scorta strategica”, Christophe Picchu, ministro della Trasformazione ambientale, ha detto in un’intervista sabato a Franceinfo. Escludere la possibilità di limitazioni della pompa per il momento: “Non ci siamo, fatta eccezione per il divieto di riempire le ciotole dell’acqua, soprattutto nel nord della Francia dove abbiamo la situazione più tesa”.

Il ministro dell’Energia di transizione Agnes Pannier-Runacher ha annunciato venerdì “difficoltà” nel 42% delle stazioni del Pas-de-Calais e nel 43% nel nord, una leggera diminuzione rispetto al giorno prima. A livello nazionale, il 19% delle stazioni di servizio ha subito almeno una carenza di carburante venerdì a mezzogiorno, secondo il ministero, che assicura che la Francia “90 giorni di consumo” in titoli strategici.

Alla pompa, le code degli automobilisti sono diventate uno spettacolo quotidiano. “Lì mi sono svegliato alle 4 del mattino per poter cercare benzina, e avrei aspettato 4 ore”ha testimoniato Thierry Kapost, un metallurgista che si è incontrato sabato in una stazione di Parigi, ha fissato le otturazioni a 30 euro per cliente.

Venerdì da Praga, il presidente Emmanuel Macron ha invitato gli automobilisti a “calmare” e i gruppi petroliferi e i sindacati a farlo “la responsabilità”. “Invito le aziende coinvolte, che stanno ancora andando per lo più bene, a prendere in considerazione anche le richieste di aumenti salariali”, ha affermato. Olivia Gregoire, ministro delegato per le piccole e medie imprese, aveva annunciato in precedenza, senza nominare l’energia totale e il suo profitto del primo semestre di $ 10,6 miliardi. Mentre la CGT chiede un aumento del 10% nel 2022 – 7% per l’inflazione, 3% per la “condivisione della ricchezza” – la direzione afferma di aver concesso misure salariali che rappresentano un aumento medio del 3,5% nel 2022 e indica la sessione negoziale prevista per On 15 novembre per gli stipendi del 2023. Sembra inflessibile in questo programma. Sabato, tre delle sei raffinerie francesi erano ancora chiuse, secondo CGT: la più grande raffineria di TotalEnergies, in Normandia, e due raffinerie francesi della società statunitense Esso-ExxonMobil, il cui movimento è stato rinnovato sabato. Il blocco degli scioperanti porta a una riduzione delle consegne di carburante, quindi le stazioni di servizio spesso esauriscono le scorte di benzina o diesel.

TotalEnergies gestisce quasi un terzo delle stazioni francesi. Ma il gruppo sta anche mettendo le turbolenze a scapito del successo dello sconto di 20 centesimi che ha offerto dal 1 settembre oltre allo sconto di 30 centesimi dello stato.