“Il biologico significa ottenere un margine di profitto e non c’è motivo di vendere prodotti biologici al doppio del prezzo dei prodotti convenzionali”.

Erano circa le 16:15 di lunedì scorso. David torna a casa a Frasnes-les-Couvin dopo aver lavorato come dipendente in un’azienda produttrice di cartone. Certo, è un contadino, ma come attività secondaria. Anche sua moglie, insegnante, svolge un’attività complementare. “I prestiti diminuiscono ogni mese. “Non è sempre chiaro.”

Ha un caffè. Poi c’è la visita rituale delle sue due mandrie di mucche, una con undici teste, l’altra con nove teste. ““Vado a fare una passeggiata ogni giorno quando torno a casa dal lavoro.” In inverno non ci sono più dubbi sull’andare a fare una passeggiata. Le mucche sono tornate a casa. La sua durata è di un’ora lavorativa al mattino e un’ora e mezza la sera. “I miei figli, di 12 e 9 anni, hanno iniziato ad aiutarmi”.. E anche la moglie, soprattutto quando va a giocare a pallone con il maggiore.

Infatti, David ha rilevato l’azienda agricola dei suoi genitori nel 2012.”Mio padre lavorava tradizionalmente nel Brabante Vallone su 128 ettari di terreno di proprietà di un tedesco. Poi il figlio lo ha voluto indietro nel 1999. Da qui questo trasferimento a Coffin. ““Non era possibile acquistare nulla nel Brabante Vallone.”

“Questo processo di mercato sta lentamente uccidendo i piccoli produttori e agricoltori”.

A Frasnes Les Coufans viene adottato il modello biologico. “Mio padre ha deciso di dedicarsi al biologico per due motivi. Il primo era oltre ogni convinzione. La seconda è perché è stato avvelenato con prodotti fitosanitari.

La famiglia Van den Bossches ha iniziato da zero nel 2000 con 23 ettari di prato. David è arrivato alla fattoria a giugno, il giorno dopo il suo esame ambientale a Jumblo. ““Avevamo una piccola mandria e compravamo vitelli da mettere alla mammella.” Si occupa anche di coltivazioni e giardini. “Finanziariamente è stato molto complicato”. Dopo aver subito un intervento chirurgico alla schiena nel 2005, non era più in grado di prendersi cura degli animali. ““Abbiamo venduto tutto il bestiame.”

Van den Bossche ha iniziato da zero nel 2006, con meno di dieci mucche. Oggi sono venti, accompagnati da due tori riproduttori. “Cerchiamo di partorire 20 mucche all’anno. Vendo vitelli di circa 12 mesi ad un’azienda agricola della zona, dove hanno cibo e spazio per ingrassarli. Il problema ora è che, una volta ingrassati, non vengono venduti biologicamente.“Lui spiega.”Questa è una delle principali preoccupazioni. Questa fattoria lavora per la distribuzione di massa. A causa del calo delle vendite, non è più in grado di vendere la sua carne biologica a prezzi biologici”.. Finora le condizioni di David non sono poi così gravi e l’allevatore continua ad acquistare i suoi vitelli a prezzi biologici.

Altre mucche rurali

Come molti altri, David van den Bosch è fortemente critico nei confronti della distribuzione di massa. “Il biologico sta guadagnando margine. Non c’è motivo di vendere i prodotti biologici il doppio rispetto ai prodotti convenzionali.

Queste mucche sono limousine. “Siamo il contrario di quello che fanno gli altri. Qui è il Blanc Blanc in tutta la sua forza. Queste sono mucche più resistenti che possono accontentarsi di fieno meno ricco. Poi, “Nell’agricoltura biologica si evitano il più possibile i tagli cesarei. Le limousine facilitano i parti. Io cerco di farli partorire a febbraio e marzo, quando sono nella stalla. Per me è più facile.”

È biologico, ma è soggetto anche ad altre rigide normative perché i suoi prati hanno un alto valore biologico nella zona Natura 2000 sul 90% dei loro prati. “In Natura 2000 non possiamo pascolare quando vogliamo, non possiamo falciare quando vogliamo e non possiamo concimare quanto vogliamo.. L’unico fertilizzante che può essere utilizzato in un’azienda agricola biologica è il fertilizzante prodotto dall’azienda agricola. Queste ulteriori restrizioni gli consentono di beneficiare di premi più elevati. “Senza le taglie, non sarei in grado di farcela. Questo è il problema, senza le taglie, sarebbero tutti morti.”

Solo salari equi possono contenere la rabbia degli agricoltori

Scelta oppure no

Se dicesse a se stesso,Un po’ pessimista sul futuro dei prodotti biologici”. Tuttavia, David ha progetti per il futuro. “In agricoltura c’è sempre qualcosa” Lui ride. “Poi vorrei conservare il mio fieno. Imballarlo costa molto ed è un po’ innaturale nell’agricoltura biologica, ma non abbiamo scelta”.. “Las,”“Meno di 100mila euro, non ci resta più nulla”.. Nella fattoria ci sono due trattori. “Il secondo, che ho acquistato qualche anno fa, è una specie di lusso, ma mi piace avere la mia attrezzatura.”. Di questi trattori, in ogni caso, ne hanno visti altri. Può anche espandere il suo bestiame. “Nell’agricoltura biologica posso avere una mucca per ettaro, ma se devo comprare il cibo non è redditizio”.

Attualmente possiede 32 ettari, più 1,5 ettari in affitto. “Nel 2019 ho acquistato 3,5 ettari di prato per 12.500 euro, perché c’era concorrenza. Ovviamente non ero obbligato a farlo, ma questo terreno si trovava al centro del mio edificio. Quando si parte dal nulla e non si ha molto, arrivare con i piedi per terra diventa complicato. Alcuni dicono che la fattoria è il mio hobby. Mi piacerebbe farlo, ma ci sono prestiti. “Forse tra qualche anno.”

Serie Estate: l’appartenenza vallone al bivio

Ci sono stati alcuni precursori: nel 1991 circa 50 aziende agricole valloni erano biologiche con una superficie totale di 807 ettari. Da allora la crescita è stata continua, con la soglia dei 50.000 ettari di superfici biologiche raggiunte nel 2011 e delle 1.000 aziende agricole nel 2012. Nel 2022 le aziende biologiche saranno 2.024 con una superficie totale di 93.526 ettari. L’adesione era in buona forma. Tuttavia, lo scorso anno la situazione si è leggermente invertita, con la perdita netta di 10 aziende agricole biologiche. È stato il primo. “La Vallonia ha perso 1.151 ettari sotto controllo biologico, una diminuzione dell’1,2% a 92.375 ettari, ovvero il 12,5% della superficie agricola utile della Vallonia in 8 ettari agricoli”, conferma la struttura di gestione business-to-business di BioWallonie. Il settore biologico in Vallonia, durante la presentazione dei dati 2023 Certo, il mondo del biologico non è un mondo ideale. Ci sono cacciatori di trofei, grandi orticoltori che abbassano i prezzi e strangolano finanziariamente i più piccoli o anche produttori che non hanno un’iscrizione nell’anima. Tuttavia, la stragrande maggioranza ha abbracciato questo modello per convinzione, e certamente non volontariamente. Ne abbiamo incontrati sei e li scoprirete fino a venerdì prossimo.