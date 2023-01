Di che stipendio hai bisogno per condurre lo stile di vita di Emily a Parigi?

La terza stagione di Emily in Paris è stata rilasciata il 22 dicembre. nuova stagione Dove i piccoli piatti sono stati nuovamente collocati in quelli grandi per presentare gli episodi in cui il lusso e la festa esplodono in pompa magna. Infatti, l’attrice Lily Collins, che interpreta Emily nella serie, vive una vita in cui i soldi sembrano non mancare mai: uscire nei migliori ristoranti della capitale francese, fare acquisti in grandi case di lusso ed essere presente al massimo sfilate emblematiche. A Parigi, escursioni a bizzeffe. Ovviamente, non tutti possono vivere la vita della maggior parte dei parigini americani. Pour en avoir the coeur net, une étude réalisée par le comparateur de casinos New casinos et relayée by the Daily Mail révèle combien Emily dépenserait by mois and combien devrait-on débourser si l’on voulait mener le meme train de qu’elle dans life La vita reale.

Nel video, uno sguardo alla sfilata dei Simpson di Balenciaga:

Per scoprire le sue spese mensili, gli esperti finanziari prima stimano le sue spese in base a diverse categorie. Ad esempio, hanno stabilito che il suo budget per l’abbigliamento era di circa $ 76.795, o circa € 72.300. Se l’attrice è nel suo camerino Pezzi di molti designer di lusso Da Valentino a Christian Louboutin passando per Balmain, il pezzo che costerà di più non è altro che la giacca gialla indossata nell’episodio 4 della stagione 2, firmata da Vassilis Zoulias e valutata 53,98 dollari, ovvero circa 50.000 euro.

Anche il suo affitto è tutt’altro che gratuito grazie alla sua posizione ideale vicino al Pantheon, nel 5° arrondissement di Parigi. Con questo, pagherai $ 33.127, o circa € 31.293 all’anno, o € 2.600 al mese. Inoltre, tra le sue spese correnti, il Daily Mail ha identificato quanto ha speso come denaro per cappuccini e cene fuori casa. Anche in questo caso il conto è salato perché spenderà 228$ in caffè ((215€), e ben 3.239$ (3.066€) in uscite al ristorante. Quanto alla sua passione per i cocktail, alcuni più sontuosi di altri, spende circa $ 1.295 (€ 1.295. euro) sul suo budget annuale. Poiché la bella non perde tempo con i mezzi pubblici, è troppo impegnata per farlo, una corsa in taxi per il suo viaggio minimo le costerebbe $ 2.947 (€ 2.789) all’anno. In totale, l’attrice avrebbe bisogno di $ 120.006 (o qualsiasi cifra di circa € 113.587) per mantenere il suo tenore di vita.Con un reddito annuo di $ 46.981, o circa € 44.468 all’anno, quindi sappiamo che nella vita reale Emily non potrebbe permettersi tutto. la sua stravaganza. Qualche consolazione? Non proprio, ma possiamo ancora sognare mentre guardiamo la serie!

