Il 5G è un rischio per la salute? Stephanie afferma di soffrire di “mal di testa, vertigini e acufeni” a causa di una struttura vicina

Man mano che la copertura si espande, le voci continuano a levarsi per denunciare l’incidente L’impatto di questa tecnologia sulla salute. Questo è il caso di Stefania. Questa donna vallone ci ha contattato tramite il pulsante arancione per avvisarci dell’installazione “Pericoli” da questa rete mobile. La sua casa si trova proprio di fronte alle antenne 5G. “Da quando è stato installato proprio davanti a casa mia, soffriamo di acufeni, mal di testa e vertigini. “Ho testimoni che vengono qui e sentono questo forte rumore costante nelle loro orecchie.” Stefania conferma.

Anche il nostro Paese vuole recuperare il ritardo con la sua diffusione. Secondo il ministro, in media, l’81% degli europei può navigare con il cellulare tramite la rete 5G. Secondo gli operatori, questa cifra è del 60% in Belgio.

Jack Vanderstraten, specialista in radiazioni non ionizzanti presso la Scuola di Salute Pubblica dell’ULB, non è rimasto sorpreso dalla testimonianza. “In questo contesto, questo fa parte di un elenco piuttosto lungo di sintomi che sono stati segnalati da entrambe le parti da persone che lamentavano tali allergie. Ora, il rapporto di causa-effetto tra 5G e sintomi è determinato dalla persona e quindi non è la stessa cosa di una diagnosi che può essere determinata tramite esami.Lo conferma il medico di base.

Quali sono i risultati degli studi?

A seguito di questo tipo di reclami, sono stati condotti diversi studi per cercare di determinare se questa associazione è vera e se alcune persone sono più sensibili alle radiazioni 5G, agli smartphone o alle onde delle telecomunicazioni. “Ciò è stato fatto testando studi sulla provocazione dei sintomi. Pertanto, mettiamo le persone in una stanza dove sono presenti fonti di radiazioni elettromagnetiche accese o spente. Ascoltiamo cosa dice la gente e di cosa si lamenta”. Lo specialista spiega.

Quali sono i risultati? La maggior parte degli studi scientifici ritiene che il 5G non presenti rischi. Sottolineano che è improbabile che la tecnologia 5G causi rischi significativi per la salute e non sia significativamente più pericolosa delle precedenti tecnologie wireless.

“Di tutti gli studi, e ce ne sono stati parecchi, non siamo stati in grado di dimostrare tale associazione, quindi resta, fino a prova contraria, percepire l’intolleranza delle persone che contattano un’antenna vicina.”Solen Jack Vanderstraeten.

Oggi i dati disponibili non ci consentono di concludere che il 5G comporti un rischio maggiore per la salute pubblica. Se l’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica le radiazioni elettromagnetiche come possibili cancerogene, è a un livello inferiore rispetto al consumo di carne rossa e al lavoro notturno. Finché i limiti di esposizione alle onde saranno rispettati, non verrà dimostrato alcun potenziale pericolo. A questo proposito sappi che controlli periodici sugli standard da rispettare vengono effettuati da organismi competenti.

Non possiamo dire che la frequenza con cui trasmettiamo in 5G sia più dannosa

Inoltre, il 5G trasmetterà inizialmente nella stessa gamma di frequenze delle attuali reti 2G, 3G, 4G e Wi-Fi. Gli effetti di queste frequenze sono già stati studiati. La gamma di frequenze più alta, che utilizza onde millimetriche, non è ancora stata utilizzata. “Con il 5G la differenza si noterà soprattutto quando si arriverà a uno sviluppo che porterà ad antenne piccole e più locali, con quella che chiamiamo smart city, dove tutto è connesso, e così via. Ma al giorno d’oggi disponiamo ancora di frequenze molto vicine alle reti wireless precedenti. “Tutte queste radiazioni sono abbastanza simili in termini di interazione con il corpo.” Il dottore dice. ““Non possiamo dire che la frequenza che trasmettiamo nel 5G sia più dannosa della frequenza utilizzata nel 4G”.conferma Olivier Bonaventure, professore all’Università Politecnica della California, Lovanio.

Questo specialista ricorda anche l’interesse della maggior parte degli utenti per questo tipo di rete mobile iperattiva. “Questo è quello che stanno cercando. Guardano video sui loro smartphone, cercando di ottenere maggiore coinvolgimento. “I residenti chiedono l’accesso alle reti di telefonia mobile”.Il professore conferma.

Non abbiamo motivo di essere tra i Galli che rifiutano lo sviluppo tecnologico

Secondo lui il 5G è la soluzione per soddisfare esigenze sempre più sofisticate. “Dire che la Vallonia si limiterà al 4G o al 3G e non vorrà andare oltre significa che non avremo più accesso a nessuna delle apparecchiature prodotte nel mondo con la tecnologia 4G o 5G. “Quindi non abbiamo motivo di comportarci come i Galli che rifiutano lo sviluppo tecnologico.”pensò Olivier Bonaventura. “Oppure facciamo come gli Amish degli Stati Uniti che hanno sempre convissuto con cavalli e calessi. “Non credo che questa sia l’opzione sociale che vogliamo in Belgio e in Vallonia in questo momento.” Lui finisce.

Nonostante tutto, Stephanie ha intenzione di trasferirsi. Per lei basta una connessione Wi-Fi di casa. Crede ancora che i mal di testa e gli acufeni di cui soffre siano legati all’installazione della rete 5G vicino a casa sua. Alla fine del 2022, il primo ministro vallone Elio Di Rupo ha sottolineato la considerazione di ““Tutti, comprese le persone con allergie elettriche.” Per quanto riguarda la diffusione del 5G. “Ci sarà un monitoraggio costante delle torri e degli effetti della rete 5G sull’ambiente e sulle persone”.Il socialista ha poi commentato la trasmissione di bel RTL.