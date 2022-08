Christophe Dechavane tornerà alla TV francese

“Ognuno ha il mio numero e non suona. Non ci inganneremo dopo un po’.“Le osservazioni che Christophe Dechavane ha fatto a Télématin lo scorso aprile sembravano preannunciare la fine definitiva della sua carriera televisiva. E questo senza tener conto del famoso design d’animazione francese… e della ricca rubrica.

I nostri colleghi parigini hanno rivelato martedì che la giornalista Léa Salamé ha chiamato la conduttrice per partecipare al nuovo talk show di France 2, che andrà in onda da settembre. Christophe Dechavane godrà dello status di “ospite permanente” in questo nuovo spettacolo settimanale che mira a “conoscere l’ora”.

Dopo tanti anni di gentile e leale servizio in TF1, in particolare alla guida del “Ciel, mon mardi!” O “famiglia d’oro” o anche “ruota della fortuna”, l’ospite torna così. Un canale di servizio pubblico concorrente. Dopo la pandemia, l’emittente è stata più ritirata e non ha nascosto la sua mancanza di “televisione”.

nel mese di giugno, Vi abbiamo annunciato in esclusiva che Christophe Dechavane farà i suoi primi passi anche sulla TV belga. Il francese è già stato scelto per sostituire Stéphane Pauwels alla guida di “Orages de la Vie” su RTL TVI. I primi episodi dello show sono già stati registrati, l’ospite dovrebbe essere in grado di destreggiarsi facilmente tra i due concetti. Il ritorno si preannuncia con grande clamore!