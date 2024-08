Mercoledì sono più di 5.200 i candidati che sostengono l’esame di ammissione agli studi di medicina e odontoiatria

Enami Numbers, un misterioso puzzle con connotazioni sociali nato nel 1997 e ancora oggi irrisolto.

Questo è senza dubbio il motivo per cui alcune persone si preparano per molti mesi per questi test, come Claudie Nahoul, che gareggerà oggi. “Ho seguito corsi preparatori per otto mesi e ho studiato da sola per tutta l’estate. Ciò che mi fa incazzare è la matematica, dato che al liceo ho scelto l’opzione matematica scadente, Si rammarica. Ma avevo in mente che avrei potuto avere successo in medicina e che un giorno avrei lavorato come medico del pronto soccorso. “Sono abituato a sostenere gli esami di scuola superiore in una grande sala da pranzo con poche centinaia di studenti, ma qui quel numero sarà molto più grande ed è molto stressante.”Ha paura.

Numero limitato di studenti

La scelta è forte. Quest’anno, 1.520 candidati, di cui un massimo del 15% di studenti non residenti in Belgio, potranno iscriversi alla Facoltà di Scienze Mediche. Di questi, 1.346 persone potranno iscriversi agli studi di medicina e 174 persone potranno iscriversi a quello di odontoiatria. Tutti vengono sottoposti agli stessi test.

Questo concorso è stato approvato nel 2023, in sostituzione degli esami di ammissione che fino ad allora si svolgevano in due sessioni annuali – una a luglio e l’altra a settembre. La grande differenza sono le quote di ammissione. A tutti gli studenti che hanno ottenuto una media di 10/20 nell’esame di ammissione è stata data la possibilità di iscriversi ad uno dei due corsi. D’ora in poi verrà accettato solo un numero limitato di studenti. I candidati con i migliori risultati vengono selezionati fino al raggiungimento della quota.

L’anno scorso hanno sostenuto il test 3.851 candidati e sono state accettate 1.543 persone. Di questi, 1.366 sono registrati in medicina e 177 in odontoiatria.

Ad ogni studente che completa i sei anni della formazione di base (Istituto Nazionale per l’Assicurazione Malattia e Invalidità) verrà assegnato un numero Inami per iniziare la specializzazione. Le quote per gli studenti ammessi a studiare medicina e odontoiatria sono stabilite dal governo federale sulla base del numero di professionisti qualificati nel 2030, anno in cui gli studenti, in teoria, potranno iniziare a specializzarsi. Queste quote tengono conto del tasso di dispersione, che prevede il numero di studenti che non completeranno gli studi o che non proseguiranno la specializzazione. Il precedente governo federale aveva concordato di fissare una quota di 1.348 medici per la comunità fiamminga e di 929 medici per quella francese nel 2030.