Notizie JVTech “I miei genitori ancora non lo sanno”: uno studente spende il patrimonio familiare ereditato per acquistare azioni Intel qualche ora prima che crollino

Il giovane ha raccontato su Reddit la terrificante esperienza finanziaria vissuta.

Le azioni Intel crollano del 30%

Nel mondo della finanza e del mercato azionario, ci sono alcune delle storie più spaventose sul denaro delle famiglie. Storie di persone che, in pochi secondi, sono passate dal pensare di acquistare un jet privato a iniziare a scavarsi la tomba. La storia che segue è lungi dall’essere finita, e questo è ciò che è meglio per il suo eroe. Tuttavia gli eventi descritti danno un’idea della paura e dello stress che prova.

Questo è successo la settimana scorsa. Innanzitutto Intel ha annunciato licenziamenti di massa (15% della forza lavoro). Dopo poche ore, l’autenticità dell’azienda è stata confermata: Ha perso terreno nel mercato azionario, affrontando la sua più grande crisi degli ultimi decenni, dopo la sua arretratezza nel campo dell’intelligenza artificiale. In questo fatidico venerdì di agosto, Le azioni Intel sono scese di quasi il 30%. Profondi tagli, un rapporto brutale sugli utili e la successiva liquidazione hanno messo la società sulla buona strada per quello che potrebbe diventare il suo giorno peggiore da quando è stata quotata in borsa nel 1980.

Ignorando tutto questo, Un utente di Reddit ha voluto condividere la sua storia horror con la decisione presa poco prima degli eventi che portarono allo storico declino di Intel.

L’eredità della nonna

Il giorno prima del disastro del gigante dei chip, un utente Reddit Pubblicato in linea su r/Wallstreetbets La decisione che ha preso con una certa emozione. Sua nonna era morta due mesi prima e lui aveva ricevuto un’eredità non inferiore a 800.000 dollari.. Il giovane si presenta come uno studente universitario del terzo anno (studi di matematica) e spiega che in realtà non ha bisogno di tanti soldi.

Credito immagine: Sad_Nefariousness10 (Reddit)

“Ho sempre sentito parlare di persone che perdono la loro eredità buttandola via invece di investirla. Così ho detto ai miei genitori che non avrei speso un centesimo di questi soldi e che li avrei investiti tutti, e loro ne erano così orgogliosi. Me.”Dice. Cosa ha fatto esattamente? Ha messo $ 100.000 in un conto di risparmio ad alto rendimento e ha acquistato $ 700.000 di azioni Intel all’apertura del mercato. “Ho intenzione di mantenerli per un decennio, a seconda delle loro prestazioni.”Si ricorda.

24 ore dopo… è una tragedia

Vi abbiamo già raccontato cosa è successo poche ore dopo con Intel, ma cosa è successo al giovane e alla sua eredità? aggiornare Dal suo post su Reddit appare con un titolo inquietante: “Hai sicuramente scelto il giorno sbagliato per acquistare.” (Hai sicuramente scelto il giorno sbagliato per acquistare.)

Gli ultimi due giorni sono stati i più spaventosi della mia vita. I miei genitori ancora non sanno che ho perso un terzo della mia eredità. Ogni volta che parlo con loro, vedono quanto sembro nervoso e continuano a chiedermi cosa c’è che non va, ma non so cosa dire. Come posso spiegarglielo? La mia unica opzione è restare in questa posizione per dieci anni.

Inoltre, spiega nell’aggiornamento che, sebbene l’investimento possa essere sbagliato all’inizio, non è la fine: “Mi rendo conto di aver preso una decisione inutilmente male informata. Ho ricevuto molti messaggi diretti e notifiche Reddit che offrono aiuto psicologico e numeri di emergenza per le persone che pensano al suicidio. Apprezzo la loro preoccupazione. Aspetterò a lungo termine.”. Sottolinea inoltre che la maggior parte delle critiche ricevute erano eccessive: “Mi dispiace se la mia decisione vi ha sconvolto e vi ha fatto riflettere sulla vostra situazione finanziaria, non era mia intenzione. Apprezzo tutto il sostegno e le critiche costruttive. Alcuni di voi sono stati molto cattivi, ma va bene, so di meritarmi Aspetterò e manterrò la posizione per un decennio e tu non cambierai. Il mio piano funzionerà, Intel.Annunciare.

Se acquistasse azioni Intel per un valore di 700.000 dollari sul mercato aperto, tale importo corrisponderebbe a un costo base di circa 30,47 dollari per azione. Solo 24 ore dopo, il suo investimento era sceso di quasi il 25%, all’attuale prezzo pre-mercato di 22,96 dollari per azione. In 24 ore, ha perso circa 200.000 dollari dei 700.000 dollari investiti…