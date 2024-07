“I giochi mi danno una motivazione in più” (Tennis)

Come ti senti all’idea di tornare sul ring e come sono andate le ultime settimane?

Mi sento bene, abbastanza bene da venire qui, ecco perché sono qui. Non so cosa mi riserva il futuro, ma la verità oggi è che non vedo l’ora di giocare, sarà una settimana dura e le condizioni potrebbero essere un po’ difficili per me. Il campo è pesantissimo e i palloni non aiutano molto. Hai avuto un buon mese di allenamento senza dubbio. Non ho giocato molti set, ma ne ho giocati alcuni in Grecia contro l’Echeverri e qui ci sono state delle belle giornate. Sono felice di giocare in campo qui a Bastad e non vedo l’ora di essere al Roland Garros tra due settimane per giocare, mi dà una motivazione in più.