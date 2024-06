“Il più esagerato”, “È terribile”: i social network hanno preso fuoco dopo i gol di Portogallo e Repubblica Ceca (Live)

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che gioca il suo sesto Europeo, sarà l’ultima grande squadra ad accedere alla competizione, martedì a Lipsia contro la Repubblica Ceca (21), in un momento in cui un altro candidato, la Francia, è preoccupato per il naso della sua squadra. La stella Kylian Mbappe.



22:45 Il Video Assistant Referee nega al Portogallo il vantaggio di 2-1 Un altro scenario pazzesco, quando al Portogallo è stato negato un gol in questo momento, dal VAR, che ha dichiarato in fuorigioco Ronaldo. Il colpo di testa del portoghese colpisce il palo e Jota va in profondità. Legge di Wenger…ne abbiamo parlato #PRECZE -Emmanuel Trumer (@EmmanuelTrumer) 18 giugno 2024 Questo è un furto!!! #PRECZE #Portico — AlR_iC (@alr_ic) 18 giugno 2024 Ah-ah-ah-ah, un goal esterno #Portogallo All’86’ dopo il gol di Ronaldo#Euro2024 #Portico (@CrouzetCed70587) 18 giugno 2024

22h29 E un pareggio! Il Portogallo rientra in partita dopo un bellissimo autogol. Il portiere respinge un colpo di testa, ma la palla rimbalza su Hernac, che la mette nella propria rete!



22h26 La Repubblica Ceca guida! Il Portogallo si ritrova in svantaggio davanti a uno splendido gol dalla distanza. È una doccia fredda per i portoghesi! READ Une solide Belgique écarte la Russie (66-43) e vale il biglietto per i Mondiaux

22:16 La sentenza è chiara I social media non hanno segreti: questa partita è la più deludente finora agli Europei.



22h08 Stiamo ancora aspettando Il Portogallo riprende a giocare mantenendo la pressione. Ma i tiri lunghi sono tanti senza rappresentare un pericolo.



21:45 Primo periodo triste Siamo rimasti sulla stessa pagina dall’inizio di questo gioco. Il Portogallo è lì, controlla la partita, ma gli manca davvero la concretezza offensiva. Ci sono Ronaldo e Leao, così come Bruno Fernandes. Al contrario, i cechi non hanno convinto nessuno.



21:31 Siamo un po’ annoiati Inizio di gara timido da entrambe le parti. Il Portogallo crea le occasioni migliori, ma per ora non è una bella partita e i social non lo nascondono.



21:11 Tesoro, eterno Pepe sta iniziando a suscitare non poco i social media diventando il giocatore più anziano nella storia dell’Euro, a 41 anni e 113 giorni. READ Ecco i marchi di smartphone Android più consigliati in Belgio



20:54 Il Portogallo impressiona L’undici portoghese fa sognare i social network, che sembrano impazienti di vedere questa squadra in azione.



20:45 I cechi iniziano la partita All’uscita dalla stazione, i tifosi cechi hanno cantato canzoni pro-Messi, solo per l’inizio della partita contro il Portogallo di Ronaldo.

20:25 Buona sera a tutti ! Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova diretta nel cuore dei tifosi per quest’ultima partita della prima giornata della fase a gironi.

Il Portogallo ammette di aver sorpreso tutti contro i cechi







L’undici portoghese è un sogno sui social.

Martedì entrano in campo le quattro nazioni del Gruppo F, e il Portogallo è sotto pressione: tutte le principali contendenti alla vittoria finale – Inghilterra, Spagna, Germania e Francia lunedì sera contro l’Austria (1-0) – hanno vinto la prima partita . Qualunque risultato diverso dalla vittoria sui cechi, quindi, causerà delusioni e interrogativi agli uomini di Roberto Martinez.

Innanzitutto perché il Portogallo ha vinto tutte le partite giocate da settembre 2023 tranne due, contro Croazia e Slovenia. Dopo il deludente Mondiale 2022 in Qatar, Cristiano Ronaldo ha riportato la sua rabbia alla vittoria grazie alla fiducia di Martinez. All’età di 39 anni, “CR7” ha segnato 10 gol durante le qualificazioni agli Europei, un indicatore di prestazione più convincente dei suoi 50 gol nel debole torneo saudita.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha dichiarato: “Sono felice di partecipare agli Europei per la sesta volta e voglio sfruttarlo al meglio, giocare bene, dare tutto quello che ho e assicurarmi che la squadra sia in grado di farcela”. vincita.” 2016 in Francia. La Repubblica Ceca sembra la vittima perfetta. Ma attenzione: Patrik Schick, ex rivelazione degli Europei e membro dell’ottima squadra del Bayer Leverkusen in questa stagione, guida una squadra unita, coesa ed energica, molti dei cui giovani giocatori hanno giocato a livello di Europa League con lo Sparta o lo Slavia Praga.