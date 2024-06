I giocatori sono arrabbiati: questo videogioco è così pieno di microtransazioni che ti offre persino di pagarti… in modalità Storia!

Dopo diversi mesi lontano dalle luci della ribalta, questo videogioco è tornato di nuovo, ma in realtà non si è distinto nel migliore dei modi, arrivando addirittura a frustrare i giocatori a causa del suo modello economico. Se le microtransazioni infastidiscono sempre più alcuni giocatori, questa è la goccia che fa traboccare il vaso per vederli accedere a una modalità di gioco fondamentale come la modalità storia/campagna.

I modelli economici dei videogiochi sono sempre più contestati

Con la diffusione dei videogiochi su Internet, molti progetti hanno studiato attentamente il tema del proprio modello economico, puntando in particolare a coniugare popolarità e redditività. Pertanto, molti studi ed editori hanno lavorato su funzionalità che hanno permesso loro di trasformare questo approccio in realtà: contenuti stagionali, Battle Pass, novità a pagamento, valuta virtuale… Tuttavia, dopo anni di tentativi di questo modello economico quasi ovunque, i giocatori sono stanchi di esso. Recentemente, un videogioco ha avuto la sfortuna di portare questo processo di monetizzazione un passo avanti e le cose non sono andate proprio bene.

I giocatori lo dichiarano forte e chiaro: se il futuro dei videogiochi sarà così, non dovremo più fare affidamento su di loro. In questo caso, qualcuno si è accorto, prima di pubblicare la propria scoperta su Reddit, nella sezione community di r/gaming, che le microtransazioni cominciano a insinuarsi un po’ ovunque, compreso… nella modalità storia di alcuni giochi! Qui il MultiVersus viene preso di mira Più precisamente, la sua modalità campagna è soggetta ad un sistema di diminuzione della vita in caso di sconfitta che, come puoi immaginare, può essere ricaricata con soldi veri…

L’aggiunta di microtransazioni nella modalità Campagna Multiversus fa alzare le sopracciglia

Nello screenshot condiviso dall’utente NoNefariousness2144, Possiamo vedere molto chiaramente che il videogioco gli offre due possibilità di ricarica per continuare i suoi progressi nella modalità campagna. Per fare ciò, ha la possibilità di utilizzare una quantità maggiore o minore di valuta virtuale, una risorsa generalmente ottenuta completando missioni di gioco – come si può vedere in un gran numero di giochi mobile e gacha rilasciati negli ultimi anni -. Oppure spendendo i propri soldi. In breve, è la base base per le famose microtransazioni, ma i giocatori non riescono a crederci quando lo vedono in modalità campagna!

A poco a poco, questo post su Reddit ha guadagnato slancio e Tutti i giocatori sono sconvolti da questa pratica, soprattutto perché MultiVersus è stato appena rilanciato dopo aver trascorso mesi e mesi nell’ombra. Oltre un anno fa, il gioco ha chiuso la fase open beta e ha annunciato la chiusura dei server prima della riapertura nel 2024. All’epoca questa scelta fu fatta per rielaborare meglio il progetto dopo aver ricevuto il feedback dei giocatori. Non sono sicuro che aggiungere microtransazioni a una modalità di gioco come quella della campagna fosse uno dei consigli…