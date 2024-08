“Ho avuto paura dei biglietti”: la straordinaria storia di Fanny che ricevette 6 biglietti in 8 giorni e la sua macchina fu sequestrata!

Fanny è delusa quando la troviamo martedì pomeriggio. “È stata una settimana infernale. Ho avuto una vera valanga. Quando ho visto le somme che dovevo pagare mi sono sentito estremamente povero”.

Il caso inizia a Florev, al Festival Esperanza! Fanny parcheggiò la sua Peugeot 2008 come dovrebbe, cioè perpendicolare all’Avenue Charles de Gaulle. Solo che il cartello associato all’evento rendeva obbligatorio questo parcheggio fino a lunedì alle 12.00. Sotto la tenda, Fanny, sopraffatta dall’ondata di caldo, ha dormito la mattina e si è allontanata per preparare il suo zaino da festival.

Invece di ricevere la Peugeot entro mezzogiorno, è arrivata alle 13:36, con 96 minuti di ritardo, e la polizia aveva già riparato l’auto.

Per il diametro e 96 minuti la richiesta di prenotazione è di 170,01 euro. Nei tre giorni del festival, il biglietto Esperanza costa 135 euro…

Arrivata a casa sua a Louvain-la-Neuve, Fanny controllò la posta. Seconda sorpresa della giornata: un messaggio della polizia di Namur. Lei, che da anni non possedeva un’auto fotovoltaica, ha guidato la sua auto in un cantiere sull’autostrada E411, su un tratto limitato a 70 km/h, vicino a Grand-Lize/Gembloux, a 98 km/h (ridotti a 92). Importo pagamento: 135,10 euro.

La Serie Nera era appena iniziata.

Mercoledì nuovo verbale. Questa volta, per 147,10 euro, da commerciare, nello stesso cantiere della E411, quasi nello stesso posto, a 100 km/h (corretti a 94).

Quattro contemporaneamente

La settimana successiva, una pila di lettere, provenienti da diversi distretti di polizia, si ammucchia in fondo alla cassetta della posta: quattro alla volta!

Tutti per eccesso di velocità, di cui due sulla E411 nei pressi di Chaumont-Guestou. Uno a 135 km/h (corretto a 126), che costa 63,10 euro. Gli altri 131 km/h (ridotti a 123), sempre 63,10 euro.

E altri due PV, questa volta sul circuito di Bruxelles, vicino a Tervuren: il radar NK7 ha mostrato una Peugeot 2008 a 113 km/h (corretti a 106). Importo del pagamento: 99,10 euro.

Infine ad Andenne, sulla E42, dove un altro NK7 ha raggiunto i 143 km/h (corretti a 134 km/h) per il quale Fanny ha dovuto pagare 87,10 euro. A proposito, ti chiedi, perché non è una cifra tonda e perché le multe finiscono per essere di 10 centesimi?

Fanny ha detto:Che tu ci creda o no, ho vissuto nella paura per alcuni giorni. Avevo una specie di fobia del fotovoltaico. Mi chiedevo quando tutto questo sarebbe finito. Avevo paura che arrivasse il postino. Ho chiesto al mio amico di andare a prendere la posta per me. Poi, un collega mi ha detto che quando ricevi più multe nello stesso posto in un breve periodo di tempo, puoi provare a contestare. Solo che avevo già pagato 764,61€ quando mi ha dato il consiglio e ancora mi chiedo se fosse corretto. Devo dire ancora che senza guadagnare migliaia, mi sentivo molto privilegiata rispetto agli altri: avevo uno stipendio e potevo pagare senza avere difficoltà. Ma mi chiedo come altri che non hanno mezzi possano permettersi tali spese, soprattutto quando abbiamo messo da parte i soldi per approfittare delle vacanze, e chi ha figli deve essere pronto per l’inizio dell’anno scolastico. “Quindi ho pensato: perché non teniamo conto delle capacità finanziarie di tutti e determiniamo l’importo delle multe in base al reddito.”

Vacanza sull’acqua

Ma Fanny ha imparato la lezione. “Quando guido, presto molta più attenzione, e ancora di più nei cantieri. Hanno messo i radar ovunque. Non verrò mai più sorpreso a percorrere 100 miglia orarie su una pista di costruzione limitata a 70 miglia giusto Mille volte per dire che difficilmente si guadagna andando più veloci In precedenza, quando il GPS mi diceva che sarei arrivato con cinque minuti di ritardo, ammetto che ho premuto il pedale per cercare di recuperare, e oggi mi sono reso conto che avevo solo guadagnato tre o quattro minuti in un viaggio di cento chilometri, rischiando la mia vita e quella degli altri.

Oltre al fatto che guiderà più lentamente, Fanny non troverà la sua amica che l’ha invitata a Maiorca. “In totale, la detenzione e le multe sono costate più di quanto avevo programmato di trascorrere più di otto giorni nelle Isole Baleari”.

