Gunter non sa se rivedremo Brock Lesnar

Gunther non sapeva più se avrebbe mai avuto la possibilità di realizzare l'incontro dei suoi sogni.

In effetti, Gunter non ha esitato a menzionare nelle sue interviste che il suo ultimo incontro da sogno è stato lo scontro contro Brock Lesnar. Ciò potrebbe essere stato ottenuto durante il loro ultimo confronto nella partita della Royal Rumble, ma alla fine è svanito quest'anno dopo queste accuse.

Brock Lesnar si è ritrovato licenziato dalla compagnia dopo le accuse contro Vince McMahon poiché il nome di Lesnar appariva nella denuncia. TKO non voleva correre il rischio e rimuovere Lesnar dalla partita Rumble del 2024 e anche i piani di WrestleMania 40 per la partita contro Gunther.

Questa settimana, Gunter è stato intervistato da GVWire e ha detto che non sa se rivedremo o meno Lesnar:

“In passato ho sempre parlato molto del mio dream match, ma ora è crollato. Non so se rivedremo mai più Brooke. Ma ora sono molto aperto al riguardo.

Gunther ora è alla ricerca di un nuovo dream match dopo non avere più Brock Lesnar. Vedremo se qualcuno dall'esterno come Brock Lesnar non entrerà e lo affronterà in un grande momento.

Fonte immagine: WWE