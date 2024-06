Per Putin, se in futuro i missili a lungo raggio che richiedono l’assistenza militare occidentale verranno lanciati contro obiettivi in ​​Russia, Mosca risponderà. “Se qualcuno vede che è possibile fornire tali armi in una zona di combattimento per colpire il nostro territorio (…), allora perché non dovremmo avere il diritto di fornire le nostre armi dello stesso tipo in aree del mondo dove saranno essere colpito.” Strutture sensibili appartenenti a paesi che agiscono in questo modo contro la Russia?”, ha detto Putin durante una lunga intervista con le agenzie di stampa, tra cui l’Agence France-Presse.

Molti paesi occidentali si oppongono all’uso delle loro armi sul territorio russo, in particolare missili a lungo raggio e ad alta precisione, per paura che ciò spinga Mosca a un’escalation.

Cosa succederebbe se la Russia attaccasse aree al di fuori dell’Ucraina? Rivelare i piani di difesa della NATO

Il presidente russo ha anche ribadito che gli addestratori militari occidentali “sono già in Ucraina e lì subiscono perdite”, cosa che tiene segreta. Durante l’incontro, organizzato a margine del Foro Economico di San Pietroburgo, ha dichiarato: “Sono presenti sul territorio dell’Ucraina e, sfortunatamente per loro, subiscono perdite, e gli Stati Uniti e i paesi europei preferiscono rimanere in silenzio.” Russia nordoccidentale).

La Francia ha recentemente annunciato che sta valutando la possibilità di inviare addestratori militari in Ucraina per accelerare l’addestramento dei soldati ucraini e formare una coalizione europea a tal fine. La settimana scorsa, Putin ha confermato che gli addestratori occidentali sono in Ucraina “sotto le spoglie di mercenari” e stanno combattendo a fianco delle forze ucraine. Altri paesi, come gli Stati Uniti, hanno escluso l’invio di istruttori e nessun paese ha annunciato la presenza del proprio esercito in Ucraina.

Durante l’incontro, il leader russo ha ripetuto le sue argomentazioni secondo cui la Russia è pronta a sedersi al tavolo dei negoziati e che il modo migliore per fermare la guerra è che l’Occidente “smetta di fornire armi” all’Ucraina. “Fornire armi in una zona di conflitto è sempre una cosa negativa. Soprattutto se collegato al fatto che i fornitori non solo forniscono le armi, ma le controllano. Questa è un’azione molto seria e pericolosa”, ha detto.

“Le nostre ambizioni imperiali non esistono.”

Vladimir Putin ha inoltre sottolineato che il suo Paese non ha “ambizioni imperialiste” e non prevede di attaccare la NATO.

“Non cercate ciò che non esiste (…) Non cercate le nostre ambizioni imperiali. Non esistono”, ha dichiarato Putin davanti al quartier generale di Gazprom dove si è svolto l’incontro con i giornalisti. Putin ha poi colto l’occasione per condannare l’Occidente, che accusa di voler entrare in uno scontro militare con la NATO, e quindi di doversi preparare. Ha detto con rabbia: “Stiamo inventando che la Russia voglia attaccare la NATO… Chi ha inventato queste sciocchezze?”

Mosca ha negato per mesi che stesse preparando un attacco militare contro l’Ucraina, prima di lanciare finalmente il suo attacco il 24 febbraio 2022, accusando l’Occidente di voler utilizzare il suo alleato ucraino per indebolire o addirittura distruggere la Russia. Se il Cremlino nega il suo desiderio di ricostruire l’impero perduto, Mosca ha annesso cinque regioni ucraine, e un certo numero di funzionari russi, tra cui Putin, sottolineano il fatto che queste regioni appartenevano agli imperi russo e sovietico.

Il presidente russo ha anche rifiutato di specificare le perdite subite dall’esercito russo durante i quasi due anni e mezzo di conflitto, affermando semplicemente che sono “molto inferiori” a quelle ucraine, “in un rapporto di uno a cinque. ” Ha aggiunto: “Se parliamo di perdite irreparabili (morti), il rapporto è di uno a cinque” rispetto alle perdite subite dalla parte ucraina. Ha sottolineato che il rapporto tra le perdite dei due eserciti era simile alla differenza tra il numero dei prigionieri di ciascuna parte. Secondo lui, la Russia detiene attualmente 6.465 soldati ucraini, rispetto ai 1.348 soldati russi in mano ucraina.

Guerra in Ucraina: la Russia ha vissuto uno dei giorni più sanguinosi dall’inizio dell’invasione

Dall’inizio dell’attacco all’Ucraina nel febbraio 2022, molti esperti occidentali hanno parlato della morte di decine di migliaia di soldati russi. Da parte loro, la BBC e il media russo indipendente MediaZona affermano di aver accertato la morte di almeno 50.000 soldati russi.

Durante la prima conferenza stampa con i media occidentali da dicembre, Vladimir Putin ha anche confermato che la Russia è pronta a collaborare all’indagine francese sulla morte del giornalista dell’AFP Armand Soldin, ucciso il 9 maggio 2023 in Ucraina, forse dal fuoco russo. Il Cremlino aveva precedentemente affermato che la Russia non poteva indagare, sostenendo che la zona in cui era stato ucciso il giornalista era sotto il controllo ucraino. La Procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un’indagine preliminare sui crimini di guerra per determinare le circostanze dell’uccisione di Armand Soldin e la fonte degli spari.