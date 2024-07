Gli scienziati hanno ricostruito il genoma 3D del mammut lanoso

Gli scienziati hanno ora utilizzato questo campione per ricostruire il genoma 3D dell’animale. Una svolta che potrebbe aiutare a comprendere meglio le specie estinte e persino stimolare gli sforzi per riportarle in vita.

Fino ad ora, gli antichi campioni di DNA ritrovati erano generalmente sotto forma di frammenti incompleti, il che limita notevolmente la quantità di informazioni che i ricercatori possono estrarre da essi.

“Abbiamo ora dimostrato che in determinate condizioni, non solo questi frammenti di DNA vengono preservati, ma anche la loro disposizione originale”, ha affermato Olga Dudchenko, genetista del Baylor College of Medicine e coautrice dello studio che ha fornito questi risultati. pubblicato giovedì sulla rivista Baylor Medicine”. Rivista cellulare.

Comprendere la struttura tridimensionale del genoma – l’insieme completo del DNA – è fondamentale per identificare i geni attivi associati a organi specifici. In questo modo capiscono, ad esempio, come le cellule cerebrali permettono di pensare, come battono le cellule cardiache e come il sistema immunitario combatte le malattie.