Les doubleurs du dessin anime reprennent leurs rôles dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

On a droit à une bonne, porzione di gioco tout chaud pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge qui annonce en prime le retour des quatre doubleurs originaux du dessin anime de 1987 ! Le versioni fisiche del gioco e la sorte numerata della bande originale firmata Tee Lopes chez Kid Katana Records vengono visualizzate durante il giorno durante il foulée della sorte del gioco su PC, Switch, PS4 e Xbox One.

ces nouvelles images de gameplay illustrent les deux premiers niveaux de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : des tortues plus virevoltantes que jamais s’en prennent au Clan Foot dans les lieux les plus iconiques du New York de TMNTdes Ruelles Poisseuses de Manhattan aux studios feutrés de Channel 6.

Le doppiette de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sont assurés par le casting original du dessin anime del 1987 : Cam Clarke rappresenta il ruolo di Leonardo, Townsend Coleman e Michelangelo, Barry Gordon incarne Donatello e Rob Paulsen prima di una nuova opera con Raphaël. L’energia qui se dégage des una fodera emblématiques des chevaliers d’écaille est communicative, et les fans du dessin anime original retrouveront, intatto, la magie des samedis matins de leur enfance.