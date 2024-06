Gli assenti Red Devils… del vostro supermercato: “Quest’anno non c’è più niente”.

Potresti aver notato il vuoto nel tuo supermercato. La campagna di marketing attorno ai Red Devils è un po’ timida al momento. Non ha nulla a che vedere con i tornei precedenti in cui magliette, parrucche e bandiere erano ovunque. Alcuni esperti parlano di un nuovo modello di consumo.

A pochi giorni dall’esordio dei Red Devils, pubblicità, regali e concorsi sono quasi inesistenti. Abbiamo trovato uno sponsor sull’espositore dei deodoranti: “È molto conservatore, ma in realtà anche Rexona, Ax e Dove sono partner per Euro 2024, ma la cosa si ferma qui.“, si rammarica.

È un’osservazione che sorprende anche il direttore del negozio: “Qui vediamo una pubblicità per Jupiler e non c’è traccia dei Red Devils“, afferma Benoît Labrecque, direttore di Delhaize a Burenville.

Allora perché questi strumenti sono scomparsi dai nostri scaffali? Abbiamo posto questa domanda a un esperto di vendita al dettaglio. Viene presentata la prima spiegazione. “L’aspetto dell’utilità è stato messo seriamente in discussione, in primo luogo perché i costi sono aumentati. In secondo luogo, perché per alcune tipologie di prodotti la produzione è stata messa in discussione in termini di inquinamento, sostenibilità e salute“, analizza Pierre-Alexandre Bellet, specialista della grande distribuzione.

Ricorda, sei anni fa, oggi, stavamo girando in un supermercato decorato interamente in nero, giallo e rosso… Ci hai raccontato dei tuoi acquisti: “Sono le nacchere, sono i cappelli, abbiamo preso i cappelli la settimana scorsa, abbiamo comprato i braccialetti“, ci ha detto un tifoso dei Red Devils.

Questo manager non l’ha mai sperimentato prima. “Altri anni abbiamo ricevuto regali, giacche, collane e parrucche. Ricordo la parrucca di Marwan, quest’anno non era rimasto più nulla.“

Vediamo questa realtà ovunque. Qui solo qualche timido manifesto, con grande rammarico di Claudio, grandissimo tifoso dei Red Devils. “Non c’è niente intorno, quindi sembra che sia finita, ma spero che non sia così, spero che non sia così“, Lui dice. “Visti i risultati, secondo me, la gente guarda molto meno‘, pensò un altro acquirente.

C’è un cambiamento, questo è certo

Si è calmato l’entusiasmo attorno alla nostra Nazionale? Abbiamo deciso di chiedere ad uno dei main sponsor dei Red Devils. “Sono tante le cose che non si fanno più sempre nei negozi fisici, ma anche in digitale. Ad esempio, abbiamo la nostra app, l’app Coca-Cola. Inoltre, i consumatori possono vincere fantastici premi, come i biglietti per guardare i Red Devils. Sì, ci sono cambiamenti, questo è certo, ma continuiamo a fornire molte cose. è diverso“, spiega Aline Lemaire, direttore marketing di Coca-Cola Benelux.

Quest’estate i grandi marchi dovrebbero pensare anche ai Giochi Olimpici, che portano anche molti soldi. Aggiunta di altri eventi sportivi e festival. Le scelte saranno obbligatorie nel contesto di una crescente concorrenza innovativa.