Giochi Olimpici 2024 – Triathlon: anche il secondo giorno di allenamenti di triathlon è stato annullato! La Senna è ancora inquinata.

Dopo un incontro con il Comitato organizzatore olimpico, le autorità locali e la meteorologia francese, l’Unione internazionale di triathlon “ha preso la decisione di annullare la parte di nuoto dell’allenamento di triathlon” prevista per lunedì mattina, come il giorno precedente, a causa del “livello di qualità dell’acqua” ( …) non forniscono garanzie adeguate”, ha osservato il comunicato stampa per i Campionati mondiali di triathlon di Parigi 2024.

Hanno aggiunto che ciò è dovuto “alla pioggia caduta a Parigi” venerdì, durante la cerimonia di apertura, e sabato.

Giochi Olimpici 2024: Acqua potenzialmente inquinata per gli allenamenti di triathlon

Non hanno specificato il livello di batteri E. coli ed enterococchi che dovrebbero essere al di sotto di un certo limite, ma hanno indicato che “la priorità è la salute degli atleti”.

Domenica mattina, Pierre Rabdan, vicesindaco di Parigi per le Olimpiadi e la Senna, ha indicato che “superare” le soglie per i test di sabato non è “molto importante”.

Le decisioni sull’autorizzazione o meno agli atleti di nuotare nel fiume la notte prima dell’evento vengono prese in base a una serie di fattori, tra cui i test sulla qualità dell’acqua effettuati il ​​giorno prima e che impiegano 24 ore per esprimere il proprio giudizio.

momento della verità

Se la qualità dell’acqua è inadeguata nel D-1, gli organizzatori pianificano “giorni di emergenza” per rinviare gli eventi.

Il triathlon è il primo sport olimpico a svolgersi sulla Senna, prima del nuoto in acque libere nella seconda settimana delle Olimpiadi di Parigi.

Martedì alle 8 del mattino avrà inizio la gara di triathlon individuale maschile, mercoledì alla stessa ora quella di triathlon individuale femminile.

Pertanto, ciò avverrà senza il previo riconoscimento del percorso a nuoto nel fiume, con partenza dal Ponte Alessandro III. Questo mentre la portata della Senna, ingrossata dalle piogge delle ultime settimane, è tre volte superiore al livello abituale estivo (più di 400 metri cubi al secondo lunedì mattina, contro i 100-150 dei tempi normali).

D’altro canto, “gli eventi di corsa e ciclismo saranno introdotti come previsto” il lunedì previsto per il Triathlon Mondiale di Parigi 2024.

La staffetta mista è in programma il 5 agosto.

Gli organizzatori sono “fiduciosi che la qualità dell’acqua tornerà al di sotto dei limiti prima dell’inizio del triathlon del 30 luglio” martedì, “tenendo conto delle previsioni meteorologiche per le prossime 36 ore”.

“Come osservato a luglio, con le condizioni estive (più sole, temperature più elevate e assenza di pioggia più lunga), la qualità dell’acqua della Senna è migliorata in modo significativo”, aggiungono.

Leptospirosi o “malattia dell’urina dei ratti”: cos’è questa malattia riscontrata nella Senna che rischia di infettare Anne Hidalgo (e gli atleti)?

Da domenica mattina è tornato il sole sulla capitale francese.

È il momento della verità per gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi: lo Stato e le autorità locali dell’Ile-de-France hanno investito 1,4 miliardi di euro per rendere balneabile la Senna e il suo principale affluente, la Marna, in preparazione delle Olimpiadi. E poi al grande pubblico.

A causa delle forti piogge, la qualità dell’acqua nella Senna è stata scarsa per gran parte di giugno, ma da allora ha iniziato a migliorare: le analisi della qualità dell’acqua sono state recentemente entro standard sani per sei giorni a settembre, dal 17 al 23 luglio.