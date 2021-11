Freddo e smartphone: attenzione alle brutte sorprese

dalla redazione

Pubblicato il 22/11/2021 21:59 Tempo di lettura: 1 minuto



“NScioè, sono appena passato dalla batteria del 56% al 3%”, “Il mio smartphone si è scaricato quando il 47% è rimasto e non l’ho usato, cosa succede?” »: Alcuni utenti hanno una spiacevole sorpresa quando vedono i loro telefoni esplodere improvvisamente durante questo periodo in cui le temperature scendono. Infatti, lasciando il telefono troppo a lungo al freddo, la batteria si scarica… più rapidamente. Anche spegnere il cellulare in un colpo solo. Perché ? Batterie al litio. Le basse temperature aumentano la resistenza interna della batteria e abbassano la tensione.

Cosa fare per evitare una situazione del genere? Se sai che passerai molto tempo al freddo, metti il ​​tuo smartphone in tasca dove può… attingere al calore del tuo corpo. Un altro consiglio: procuratevi una copertura speciale contro il freddo, molto utile per chi lavora all’aperto.

Leggi anche

Le batterie solide prendono vecchie batterie agli ioni di litio



Nel video qui sotto trovi 10 consigli per evitare di hackerare il tuo smartphone: