Francia: avviso variante omicron

Il ministro è intervenuto insieme al premier Jan Castex, a conclusione del Consiglio di difesa della salute dedicato alla quinta ondata dell’epidemia.

Notizie fotografiche.







Per AFP

Pubblicato il 12/06/2021 21:32 Tempo di lettura: 2 minuti



IlIl ministro della Salute Olivier Veran, in una conferenza stampa lunedì, ha affermato che la variante Omicron del coronavirus è “chiaramente più contagiosa e ovviamente non più pericolosa” della variante delta, che è ancora prevalente in Francia.







Ha stimato che “la combinazione di vaccinazione di richiamo e una ricomprensione dei segnali di barriera”, in particolare, “ha dato una spinta positiva all’epidemia”.

Il ministro è intervenuto insieme al premier Jan Castex, a conclusione del Consiglio di difesa della salute dedicato alla quinta ondata dell’epidemia.

Quest’ultimo è ancora principalmente dovuto alla variante delta, anche se la scoperta dei primi casi della variante omicron in Francia preoccupa le autorità sanitarie.

Tanto più che la quinta ondata ha comportato un netto peggioramento degli indicatori, con una media di oltre 42mila casi in sette giorni di lunedì, rispetto a meno di 7mila di un mese fa. Di conseguenza, sono stati ricoverati più di 12.000 pazienti, il doppio rispetto a un mese fa.

Ferran ha avvertito che la variante omicron “è ovviamente più contagiosa, ovviamente non più pericolosa, ma se inizia a diffondersi molto avremo contaminazioni più significative della variante attuale, il che significa che, in proporzione, finiremo per ottenendo un sacco di forme serie.”

Il ministro ha proseguito, quindi, che le autorità sanitarie non vogliono “un’ondata in ondata”, “quindi stiamo rallentando questa alternativa, impedendo che si diffonda ovunque appaia nella regione, e facendo “ricerca dei contatti”, isolando, fare bolle (…) risparmiando tempo.”

25 casi sono stati ora confermati in Francia, secondo l’ultimo rapporto ufficiale delle autorità sanitarie.

> Benefici, effetti collaterali, dosaggio: risposte alle domande sulla vaccinazione infantile