Fotovoltaico: aumentano le denunce sui contatori posteriori in Vallonia

Inoltre, questo utile meccanismo rimarrà disponibile indipendentemente dal tipo di contatore di cui dispone la casa. In altre parole, i consumatori valloni potranno mantenere questo vantaggio anche se installassero un contatore intelligente nelle loro case.

Tuttavia, Gratuito Ha ricevuto numerose denunce da parte dei consumatori valloni che affermano di aver subito danni dopo l’installazione di un contatore intelligente. Queste persone sostengono di dover pagare una bolletta elettrica più alta poiché il contatore è stato cambiato. Pertanto, temono di perdere il vantaggio del contatore che torna indietro da quando è stato installato il contatore intelligente.

È sempre vantaggioso installare pannelli solari? La Vallonia lancia una mappa per rispondere a questa domanda

Problemi di storia

Contattato, il Servizio regionale di intermediazione energetica ha risposto di aver ricevuto reclami da parte dei consumatori valloni che avevano installato un contatore intelligente (volontariamente o meno). Ma il problema non ha nulla a che vedere con la perdita del beneficio del contatore che corre all’indietro.

Ma allora, cosa potrebbe succedere? Quando viene installato un nuovo contatore, la lettura dell’indice viene effettuata dal Gestore della Rete di Distribuzione (DNO). La lettura di questo indicatore fa sì che il fornitore di energia elettrica emetta una fattura di regolazione. Tuttavia, una perdita finanziaria può verificarsi quando questo disegno di legge si riferisce a un periodo in cui i pannelli fotovoltaici producevano poco (ad esempio da novembre a marzo).

Per evitare questo tipo di inconvenienti, Liana Kozigou, direttrice della Cwape (Commissione vallone per l’energia) e responsabile del servizio regionale di intermediazione energetica, consiglia ai consumatori valloni di installare i loro contatori intelligenti al momento della lettura dell’indice energetico annuale. Pertanto, la loro fattura di liquidazione coprirà automaticamente un anno intero, il che è ancora più interessante. Aggiunge che Oris e Risa, i principali gestori della rete vallone, stanno installando il nuovo contatore in occasione della lettura dell’indice annuale. Ma se è il consumatore stesso a scegliere la data di installazione del nuovo contatore, potrebbe sorgere questo “problema di data”.

Quanto è diffuso il fenomeno?

Liana Kozigu ritiene di aver ricevuto ““Meno di dieci denunce” Nel 2024 i consumatori che si ritengono puniti installando un contatore intelligente. Tuttavia, questi problemi di data sfavorevole possono verificarsi anche quando si cambia fornitore, quando si modifica la formula dei prezzi o anche quando si passa dalla tariffazione di due ore a quella di un’ora. “Questi problemi di compensazione sono ricorrenti e in aumento”.dice Liana Kozigo. Secondo lei, nel 2023 sono state registrate 59 denunce, rispetto a 21 nel 2022 e 44 nel 2021. Tuttavia, ci sono già 54 denunce nel 2024, anche se l’anno non è ancora finito.

“Queste denunce sono generalmente considerate infondate in quanto spesso rappresentano una corretta applicazione del quadro giuridico, Aggiunge. Tuttavia, in casi molto rari, il fornitore si impegna a compiere un gesto commerciale fissando la fattura per un anno intero anziché per il periodo non conveniente per il cliente..

Il “trucco” consentirà alla Russia di continuare ad esportare gas attraverso l’Ucraina?

Inoltre, un altro problema è la mancata attuazione della tariffa oraria, generalmente considerata più attraente per i consumatori. Secondo Liana Kozigo, nel 2024 il Servizio regionale di mediazione ha ricevuto più di cento denunce su questo argomento. Perché un doppio programma è spesso meno interessante? Un produttore consumatore, a cui vengono fissati i prezzi secondo un doppio programma, produrrà in eccesso durante le ore di punta e sottoprodurrà nelle ore non di punta. Tuttavia, in un programma duale, la sovrapproduzione nelle ore di punta non sarà in grado di compensare la sottoproduzione nelle ore non di punta.

È subentrato anche il mediatore federale

Da parte sua, Maurice Bouhit, intermediario energetico federale francofono, sottolinea di aver ricevuto lamentele anche da parte dei consumatori valloni che si sentono offesi. Egli adduce lo stesso motivo del broker vallone, cioè che la lettura dell’indicatore arriva nel momento sbagliato.

“I consumatori ci dicono che il loro indice è fittizio e che il loro disegno di legge di regolamentazione non è corretto“, spiega Maurice Bouhet. In questo caso, consigliamo ai fornitori di emettere una nuova fattura con la dichiarazione indice alla data consueta.”. Si tenga presente che gli interventi del mediatore federale non sono vincolanti. Pertanto, il fornitore può rifiutarsi di modificare le date della fattura. In questo caso spetta al cliente rivolgersi al tribunale per difendere la sua causa. Tuttavia, secondo Maurice Bohit, i fornitori talvolta si accordano per modificare la data dell’indicatore.