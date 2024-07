Formula 1 | Ungheria, EL1: Sainz guida davanti a Verstappen e alla sua vettura di testa RB20

L’Hungaroring ha preso d’assalto il circuito di Formula 1 a metà settimana, ma è stata la fornace attesa per il fine settimana ad essere presente durante queste FP1, con un asfalto a 60 gradi!

La Red Bull ha fatto un grande cambiamento questo fine settimana e Max Verstappen è chiaramente la priorità. Si tratta di una versione completamente nuova dell’RB20, con scomparsa Raffreddamento del cannone Sul cofano.

Il team ha trovato un modo più efficiente per raffreddare l’auto, eliminando completamente la forma a cannone sul cofano. È possibile che Sergio Perez, che ha tutte le novità tranne il cofano, possa ottenere questa versione della Zandvoort, e la squadra dovrà alternare le due versioni a seconda dei circuiti. L’auto ottiene anche un nuovo spoiler anteriore e nuovi condotti dei freni.

La Mercedes ha portato nuovi condotti dei freni nella parte posteriore, mentre la Ferrari ha apportato una leggera modifica al pavimento del diffusore. Aston Martin offre un’importante evoluzione con uno spoiler anteriore, un tappetino, un diffusore e uno spoiler radiale completamente nuovi.

La Alpine F1 ha portato anche nuovi condotti dei freni nella parte posteriore, e la Williams ha anche ottenuto una nuova copertura del motore che consente un maggiore raffreddamento grazie ad un’uscita più ampia nella parte posteriore. Infine, la RB F1 ha portato condotti dei freni rivisti nella parte anteriore e posteriore.

Si noti che un’interruzione IT globale da parte di Crowdstrike, uno dei partner di Mercedes, ha avuto gravi ripercussioni. Il team ha dovuto lavorare per trovare soluzioni per sfruttare tutti i suoi strumenti IT. Alcune emittenti sono state colpite e, considerando che anche Microsoft è stata colpita, non sarebbe sorprendente se altri team perdessero tempo a risolvere questo problema.

Max Verstappen è stato il primo pilota a uscire con le gomme morbide e ha stabilito rapidamente il primo record di 1’19’831. Questo non è stato affrontato durante la prima metà della sessione. Poi Oscar Piastri sfiora il 0’044. È ancora sul fianco con la gomma media.

Alex Albon è migliorato fino a 1’19” 794 con le gomme morbide, e George Russell lo ha battuto a 1’19” 137. Albon è andato oltre il rocker e ha strappato un pezzo di pavimento. Lewis Hamilton è arrivato secondo, a 0,150 secondi da Russell, prima che Lando Norris e poi Piastri si mettessero in mezzo alla Mercedes.

Yuki Tsunoda ha fatto lo stesso, finendo quarto, appena davanti a Hamilton. Da parte sua, Daniel Ricciardo è avanzato alle spalle del sette volte campione del mondo. Charles Leclerc ha poi preso il controllo in 1’19’011.

Meglio Carlos Sainz in 1’18’713, mentre Guanyu Zhou è risalito al quarto posto. Perez è risalito al decimo posto mentre i piloti Ferrari partivano per un altro giro.

L’ingegnere Fernando Alonso gli ha chiesto se avesse qualcosa da dire per migliorare il bilanciamento della vettura AMR24, che riceverà un importante pacchetto di upgrade questo fine settimana. Il pilota sembrava disperato alla radio: “buona fortuna”. Implicito: l’auto è difficile da usare. Lance Stroll ha preso meno guanti: “L’auto è troppo scioccante per essere guidata adesso.”.

Verstappen ha recuperato un po’ di tempo ma non è riuscito a superare Sainz e si è intromesso tra le due Ferrari. I tempi sono cambiati poco alla fine della sessione, mentre la maggior parte dei piloti stava facendo giri lunghi. Verstappen è rimasto ai box fino alla fine della sessione.

È quindi Sainz a mantenere il miglior tempo davanti a Verstappen e Leclerc. Russell è quarto, davanti a Cho, Norris, Piastri e Tsunoda, poi Stroll e Hamilton. Perez è 11°, mentre Pierre Gasly ed Esteban Ocon dell’Alpine sono 17° e 18°. Oli Biermann, che ha sostituito Nico Hulkenberg, è arrivato ultimo, 0,076 dietro Kevin Magnussen.

POS. pilota auto Temporizzatori Tour 01 Carlos Sainz FerrariSF-24 1:18.713 27 02 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT RB20 1:18.989 20 03 Charles Leclerc FerrariSF-24 1:19.011 29 04 George Russel Mercedes W15 1:19.137 28 05 Guanyu Zhou Bastone Formula 1 Sauber C44 1:19.180 24 06 Lando Norris McLarenMercedes MCL38 1:19.211 26 07 Oscar Piastri McLarenMercedes MCL38 1:19.249 26 08 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT VCARB 01 1:19.260 26 09 Lancia Passeggiata Aston MartinMercedes AMR24 1:19.265 25 10 Lewis Hamilton Mercedes W15 1:19.287 29 11 Sergio Perez Red Bull Honda RBPT RB20 1:19.440 22 12 Daniele Ricardo RB Honda RBPT VCARB 01 1:19.578 27 13 Fernando Alonso Aston MartinMercedes AMR24 1:19.686 24 14 Alex Albon WilliamsMercedes FW46 1:19.794 22 15 Valtteri Bottas Bastone Formula 1 Sauber C44 1:19.804 28 16 Logan Sargent WilliamsMercedes FW46 1:19.885 26 17 Pierre Gasly Renault A524 alpina 1:19.976 26 18 Esteban Ocon Renault A524 alpina 1:20.023 26 19 Kevin Magnussen HaasFerrari VF-24 1:20.295 27 20 Oliver Berman HaasFerrari VF-24 1:20.371 27