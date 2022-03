Formula 1 | Haas F1 un contatto Magnussen per il sostituto Mazepin

Haas F1 ha fatto il suo remplacer officiellement Nikita Mazepin dopo la partenza di ce dernier et de son sponsor Uralkali. Pietro Fittipaldi sera au volant de la Haas VF-22 aux côtés di Mick Schumacher in Bahrein per i saggi hivernaux, mais l’équipe américaine veut un profilo più expérimenté come titolo.

Il nome d’Antonio Giovinazzi è il titolo del premier a sortir, il partenariato avec Ferrari faisant une passerelle ideale per l’Italia. Mais depuis, d’autres profils sont venus s’ajouter à la liste et semblent devancer l’ancien pilote Alfa Romeo F1.

Le dernier nom à s’être rajouté s’est vraisemblablement place en haut de la pile sur l’ufficio di Günther Steiner, puisque Haas a contacté son ancien pilote, Kevin Magnussen. Le Danois si impegnano in questo modo in IMSA con Chip Ganassi Racing e disputano la stagione del WEC con la Peugeot a partire da quella squadra.

Magnussen possède l’expérience dont aurait besoin Haas F1, et connaît parfaitement les rouages ​​​​de l’équipe, ce qui en fait un candidat idéal. La troisième candidat serait Nico Hülkenberg, qui aurait inizia a rassembler du budget per venire chez Haas.

Ralf Schumacher esplora un’equipe sperimentale per Mick

Ralf Schumacher riguardo alla situazione de loin et attend de voir qui sera associé à son neveu, Mick Schumacher. L’ancien pilote doute toutefois que le nom de Hülkenberg soit vraiment envisagé par Steiner.

“Haas dit avoir plusieurs candidats, mais il me semble que Certains d’entre eux ne soient pas tout à fait pertinents” nota Schumacher. “Per esempio, je ne peux pas imagine que Günther Steiner reprenne ses anciens contatti avec Nico Hülkenberg et amène un deuxième allemand dans l’équipe.”

“Je ne peux que souhaiter que Mick ait cette année un coéquipier solide avec lequel il franchira la prochaine étape de sa carrière. J’espère que c’est quelqu’un avec qui il pouritra apprendre beaueracoup. Piastri.”

Piastri n’est pas candidat à ce baquet puisque Alpine F1 ne le fera pas rejoindre la concurrence. Ralf Schumacher aussi une pensée per Mazepin : “Ce n’est pas du tout sa faute et je suis même désolé pour lui, bien que je ne sois pas son plus grand supporter. Mais on ne souhaite rien de tel à aucun pilote.”

Nikolai Vetrov, il manager di Sergey Sirotkin, è lui remonté contre Haas, jugeant que Mazepin et Uralkali avaient presque fait la charité en allant dans l’équipe : “Personne ne voulait rejoindre cette équipe. Puis ils sont allés là-bas pour une raison quelconque, Haas a pris l’argent et maintenant ils les jettent.”