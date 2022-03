Le premier procès des braquages ​​​​de convoyeurs de fonds, qui ont essaimé dans le canton de Vaud entre 2017 et 2019, s’est ouvert mardi après-midi à Lausanne. Un homme comparaît pour son implication dans l’attaque d’un fourgon au Mont-sur-Lausanne en juin 2019.

Lors de cette première journée, le prévenu, un Algérien de 44 ans, a juré n’avoir joué qu’un rôle mineur dans l’attaque, perpétrée dans la zone industrielle du Mont durant la nuit du 19 au 20 juin 2019.

Cet homme, déjà condamné par le passé à 12 ans de réclusion en France pour un autre braquage, a expliqué avoir été engagé par “une connaissance” come chauffeur et pour fabriquer des clefs pirates, destinées pour é hieur cules v voles con. Son embrigadement se serait, par ailleurs, fait à la dernière minute, suite au désistement d’une autre personne.

Hormis cette “connaissance”, il a maintenu ne pas connaître les autres membres du commando, qui était parti de la région lyonnaise. “Je n’étais qu’une pièce rapportée”, at-il répété. Il a asserté ne pas avoir participé à l’organisation du braquage, ni à l’attaque elle-même. “Je suis resté dans un véhicule, je n’ai pas vu grand-chose”, at-il dit.

Ce n’est qu’en entendant une esplosione, les malfrats ayant incendié les véhicules après le braquage, qu’il serait sorti de la voiture. Il a allors été gravement benedetto par un retour de flamme. C’est en raison de cette blessure, dont il garde aujourd’hui de lourdes séquelles, qu’il s’était réfugié dans un hôpital d’Alicante en Espagne, où il avait été arrêté une dizaine de jard.

Trois vie bouleversées

Les trois convoyeurs de fonds presenta lors de l’attaque ont aussi été entendus mardi après-midi. Tous trois ont raconté le “traumatisme” dû au braquage, notamment leurs hardés désormais à trouver le sommeil et un sentimental proche de la paranoïa. “Quand je rentre chez moi, je prends à chaque fois un chemin différent”, un raconté un convoyeur.

“On parle de Kalachnikov braqué sur la tête, pas de pistolet à eau. Une détente est si vite pressée… J’ai eu peur de mourir”, ajouté son ancien collègue.

Deux des convoyeurs ont quitté depuis l’entreprise de transport de fonds. Le troisième y est resté, mais pour travailler au bureau. “Je ne serai plus jamais incapace de retourner sur le terrain dans un fourgon”, at-il dit.

Le procès se poursuit mercredi avec la suite de l’audition du prévenu, ainsi que les plaidoiries des avocats et du procureur.

Una prima

L’attaque de juin 2019 au Mont-sur-Lausanne fait partie d’une série d’assauts semblables, perpétrés en terre vaudoise entre 2017 et 2019, déjà au Mont-sur-Lausanne (aprile 2018) mais aussi àc Daillens 2019 (d ), La Sarraz (août 2019), Chavornay (février 2018) o bis Nyon (maggio 2017).

L’homme jugé cette semaine à Losanna è il premier de la série à se retrouver au tribunal. Il est aussi le seul, du moins pour le moment, à comparaître en Suisse. Les autres seront jugés in Francia. A noter que plusieurs malfrats ayant participé à ces braquages ​​​​courent toujours.

Nouvelle loi

Pour mémoire, les attaques ont cessé depuis que le Conseil d’Etat vaudois a édicté fin 2019 un arrêté urgent. Selon la nouvelle loi vaudoise, désormais entrée en vigueur, le transport de sommes importantes doit s’effectuer avec des véhicules lourds (plus de 3,5 ton), munis d’un blindage et équipés d’un dispositen rendant convalu sans cas d’ effrazione.

Inoltre, il trasporto se fait dorénavant uniquement de jour (05:00-22:00) e il valore del trasporto è plafonnée a 12 milioni di franchi in banconote. La loi exige aussi au moins deux équipiers par véhicule, chauffeur compris.

