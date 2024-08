“Formazione RU in avanti!” »: Un invito all’immersione

La missione principale di France Assos Santé è la formazione, in particolare dei rappresentanti degli utenti (RU). Nel 2023 sono state organizzate più di 270 sessioni in tutto il Paese. Catalog Queen, “RU AVANTI!” », obbligatorio per i rappresentanti di nuova nomina. La possibilità anche per gli altri, cioè gli adulti, di rivedere non è affatto inutile. Di ritorno dall’allenamento. Era a Dunkerque, all’inizio di luglio.

Cartone, uno schermo a muro, pastelli, quaderni, schede informative e guide pratiche disposte su tavoli disposti a U… Non è forse questa la storia, la primaLo è A luglio, un incontro in una sala conferenze presso il Dunkerque Maritime and Harbour Museum (Nord) – un ex magazzino di tabacco – è sembrato come tornare a scuola per una manciata di adulti che scrivevano diligentemente i loro nomi su una targhetta di cartone. Al ricevimento, Maureen Poulart, in qualità di responsabile del progetto e corrispondente per la formazione di France Assos Santé Hauts-de-France, e Sabine Souilo, rappresentante degli utenti, mediatrice professionale e formatrice della rete France Assos Santé, “sono saltate” da Bordeaux a Dunkerque per frequentare la formazione pionieristica in materia di salute. Il catalogo France Assos Santé, ormai obbligatorio e non a caso intitolato “RU en avant!” », addestramento generale per tutte le unità russe, indipendentemente dalla loro potenza. Ce ne sono cinque – degli otto registrati – per questa sessione, che si svolge sul Quai de la Citadelle. Erano presenti Danielle, Genevieve, Bertrand, Jean-Paul e Yves, il più giovane, di 61 anni. Sono tutti rappresentativi degli utenti, la maggioranza da almeno quindici anni o più, e spesso occupano più stati. Bertrand, eletto alla fine del 2022, è l’unico con quasi nessuna esperienza.

I partecipanti sono divisi tra tre associazioni: la Federazione provinciale delle associazioni familiari (UDAF-59 et al UDAF-62), Federazione Nazionale Familiari e Amici delle Persone con Disabilità e/o Malati Mentali (Unavam) e Associazione Accidenti alla Vita (Fnath). Ad eccezione di Yves, RU del CPAM de la Côte d’Opale (Pas-de-Calais), tutti i suoi colleghi partecipano al Comitato degli Utenti (CDU) delle istituzioni sanitarie – e in molti altri organismi provinciali e/o territoriali senza dimenticando i sottocomitati in cui è probabilmente legato ad alcune di queste strutture, come il CRSA. La tavola rotonda è completa, e le tante sigle che abbiamo ascoltato sono virtualmente conservate in un angolo della memoria (“Devi resistere”“È ora di prendere il comando”, ammette Jean-Paul Guida per il Rappresentante Utente del Sistema Sanitario, A Viaggio nel Regno Unito Il documento n. 2, tratto da UK Toolbox, è intitolato Rappresentazione degli utenti: 12 punti principali, Tre documenti prodotti da France Assos Santé, con cui tutti continueranno a confrontarsi, a seconda delle tematiche affrontate e delle esercitazioni pratiche. Avanti, andiamo!

Passare dall’“io” al “noi”

Basandosi su un’osservazione di Yves, l’unica persona ancora professionalmente attiva, riguardo alle difficoltà che talvolta i dipendenti incontrano nell’esercitare pienamente le loro funzioni di rappresentanza degli utenti e/o nella loro formazione, Sabine si preoccupa innanzitutto della legittimità del Rivoluzionario Unione e le ragioni della loro esistenza. Questa introduzione ci fa luce sul Codice della sanità pubblica, che sottolinea nero su bianco la legittimità della rappresentanza di tutti i dipendenti, e anche sul Codice del lavoro, per quanto riguarda l’autorizzazione alla rappresentanza e l’eventuale compenso, o ancora sul molteplice elenco degli organi in quali rappresentanti dei lavoratori possono sedere. A seconda delle testimonianze e delle domande poste, Sabine premia il consiglio ristretto con un breve commento sulla formazione della CDU. “CDU senza RU non è una commissione per gli utenti”riassume Daniel, e giustamente.

A tutti viene poi chiesto il motivo del proprio impegno. “Migliorare l’accesso alle cure per tutti”Genevieve ha detto. “Per risolvere i problemi degli utenti”Eva risponde; “Per capire come funziona” Bertrand aggiunge. “Per difendere gli utenti”Jean-Paul dice. “Riparare i difetti”aggiunge Daniele. Presi dall’inizio alla fine, questi motivi delineano i cinque principi della democrazia sanitaria. Sabine spiega che la sua attuazione richiede alcune condizioni irrinunciabili. “Affinché il Regno Unito possa adempiere al suo mandato, deve prendere il suo posto unico e imporre la sua legittimità all’interno del sistema sanitario. Deve anche mettere da parte la sua storia personale, per rappresentare tutti gli utenti e quindi essere parte di un approccio globale a tutti i temi che lo riguardano metterà all’ordine del giorno”. Vale a dire, riassunto da Danielle, che non dovremmo essere così ottusi: “Il nostro ruolo alla CDU è quello di co-costruire con le altre UdR, ma anche con il management dell’azienda sanitaria. La nostra partecipazione non deve essere attiva”. Ciò non lo impedisce, se necessario “Pressione di stampa”Difende Jean-Paul. Sabine rileva che la CDU può esprimere pareri, cosa che non avviene per tutti gli organi rappresentativi. Può essere avviato anche in modo autonomo, oltre il numero minimo di riunioni previste di 4 all’anno.

In ogni caso, e questo può essere uno dei punti fondamentali di questa formazione iniziale, l’“io” deve lasciare il posto al “noi”. “Noi” che significa anche lavorare in rete, potenzialmente essendo membri di panel o comitati diversi dal nostro. Maureen prende l’esempio delle interruzioni nel trasporto sanitario. “Di fronte a situazioni di car pooling che non colpiscono solo i pazienti, ma comportano anche più rimborsi per un viaggio, è importante segnalarlo ad un collega CPAM o contattare CDAMUPS RU-TS), Lei spiega. La directory del Regno Unito creata da France Assos Santé ti permette di trovare i contatti di cui potresti aver bisogno, a condizione che ti registri nell’extranet, dove troverai anche tutta la documentazione necessaria per supportarti nella tua missione. » Infatti, la sua implementazione di successo richiede una buona conoscenza dell’organizzazione, della struttura e delle molteplici ramificazioni del sistema sanitario.

Potenzia le parole chiave degli utenti

Per vedere chiaramente, Sabine invita i partecipanti a prendere il foglio 5 dalla cassetta degli attrezzi del Regno Unito e ad aprirlo Il mio diario di viaggio come rappresentante degli utenti Alle pagine 10 e 11. Titolo dell’articolo, Abbreviazioni più comunemente usateun libro alfabetico abbastanza grande, che gli “adulti” maneggiano con ammirevole agilità. Quanto alla doppia pagina, elenca, a sinistra, le organizzazioni sanitarie nazionali, regionali, territoriali e locali presenti nella democrazia (HAS, ARS, GHT, Fondazioni sanitarie, ecc.) e a destra, gli enti che vi ospitano, dalla CDU al Consiglio di Vigilanza delle Aziende Sanitarie Regionali attraverso il Comitato Distrettuale per l’Assistenza Psichiatrica (CDSP) o il Comitato Attività Liberali Locali (CLAL). Insomma un millfi, o impianto del gas, a seconda della percezione che si ha del sistema fognario. I partecipanti, soprattutto quelli che già si stanno muovendo in questa giungla di acronimi, sono invitati ad approfondire o aggiornare le proprie conoscenze, oppure a interrogarsi su punti specifici legati al modo in cui funziona questo o quell’organismo. Sabine lo evidenzia, lo ridimensiona, lo amplia e allo stesso tempo dimostra che la risposta viene spesso cercata nello scambio, tra il Regno Unito, ma anche con gli esperti francesi dell’Assos Santé e della linea Santé Info Droits per qualsiasi argomento legato al diritto o aspetto sociale.

L’ultima cosa che distingue la formazione è il lavoro pratico. Il gruppo è diviso in 3 coppie. Ciascun tandem, interpretando il ruolo di una coppia di UR, dovrà rivelare una situazione problematica sollevata dal paziente o da un suo familiare. Lo scopo dell’esercizio è sviluppare una metodologia di azione basata sul reclamo ricevuto. Molto utile è il quaderno RU, che definisce, qualunque sia il contesto, il processo di riflessione da svolgere: descrivere (chi, cosa, dove, quando, come, quali ragioni, ecc.), come una segnalazione o un’indagine, analizzare il situazione insieme, determinando le questioni più importanti (personali, etiche, organizzative, ecc.), per arrivare ad una richiesta concreta durante la CDU. “Il Regno Unito parla a nome dell’utente. Si tratta quindi di una risposta e non di una spiegazione.“, sottolinea Sabine. È importante, ancora una volta, continua, “Ascoltare, consultare e confrontarsi”. E, naturalmente, garantire il futuro della voce dell’utente, in modo che contribuisca a cambiare le pratiche. “La rete di analisi dell’attore utente deve consistere nell’espressione dell’individuo e del gruppo”, Conclude l’allenatore. Come il passaggio della Fiamma Olimpica, che si è svolto martedì 2 luglio davanti al Museo Marittimo e Portuale.