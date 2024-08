Cultura delle notizie “Forgetting Geralt”, l’attrice della serie The Witcher su Netflix, fa una rivelazione che non piacerà ai fan!

È passato ormai più di un anno da quando la terza stagione di The Witcher è stata aggiunta al catalogo della piattaforma Netflix. Sebbene lo spettacolo abbia sconvolto molti fan, alcuni aspettano con impazienza di scoprire la performance di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. Altri, al contrario, sono ansiosi di seguire il destino di Ciri. D’altro canto, per quanto riguarda vederli svilupparsi sullo schermo nella quarta stagione…

Geralt e Cirilla, due destini legati… ma che presto diventeranno molto paralleli

Tra pochi mesi, la serie Il mago Netflix dovrebbe tornare sulla piattaforma. Per inciso, è passato più di un anno dalla messa in onda della terza stagione e la prossima stagione è particolarmente attesa. Sì, per chi se lo fosse dimenticato, rappresenta questa nuova fase della serie La prima apparizione dell’attore Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia. Se l’attore precedente, ovvero Henry Cavill, prendesse un’altra direzione, la quarta stagione potrebbe seguire quella tendenza in termini di trama. Secondo una delle attrici protagoniste della serie, è giunto il momento che lo strigo e la bambina sorpresa si separino.

Sono finiti i giorni in cui Geralt, Ciri e Yennefer ci davano l’impressione di essere una famiglia un po’ unita all’inizio della terza stagione. Per confermare questa separazione dagli episodi precedenti, la quarta stagione deve presentarci due percorsi paralleli. Cioè, il personaggio di Ciri, a causa della sua integrazione nella banda dei topi sotto l’identità di… Valka, è un nome molto importante nel mondo Il mago E nella profezia che circonda la giovane ragazza, lei non si evolverà insieme allo strigo. Se siamo delusi di non trovare la dinamica tra i due personaggi, questo potrebbe essere vantaggioso per Liam Hemsworth che potrà così ricoprire più facilmente questo ruolo che si addice perfettamente a Henry Cavill.

L’attrice Cirilla dà un’idea di cosa vedremo nella quarta stagione di The Witcher su Netflix

Queste sono le informazioni sulla prossima stagione Il mago Su Netflix non viene dal nulla. Recentemente, nell’ambito del Comic-Con di San Diego, l’attrice che interpreta la principessa Cirilla de Cintra, Freya Allan, che abbiamo potuto rivedere sullo schermo nella nuova parte della saga Il pianeta delle scimmieLei personalmente ha sottolineato il viaggio parallelo dei due personaggi legati dal destino. Interrogata anche sulla sostituzione di Henry Cavill, l’attrice ha dichiarato di non aver assistito alla performance di Liam Hemsworth.Sebbene ” Ragazzo molto gentile “E ho sentito” È stato un successo ».

Se l’attrice non ha la possibilità di scoprire se il nuovo Geralt sia davvero convincente oppure no, c’è un motivo. Come spiega: “ Non esiste alcuna relazione (tra loro) (…) Siri segue la sua strada e lui segue la sua ». Inoltre, Freya Allan ritorna anche nel nuovo ruolo di Ciri in questa quarta stagione, che sono gli episodi durante i quali va ” Dimentica Geralt “Diventare un Valka, anche se non hai tutto.” lasciato indietro ». Ora capiamo meglio i prossimi eventi della serie Il magoNon ci resta che aspettare che venga rivelato il primo trailer. Con la Netflix Geeked Week (16-19 settembre) ormai alle porte, non dobbiamo aspettare a lungo!