A causa della mancanza di costanza sin dal suo arrivo, il ghanese giocherà solo una stagione allo Standard. È logico che la sua opzione di prestito da 3 milioni di euro non verrà esercitata.

Fu proprio Karl Hofkens, a inizio stagione, a chiedere alla dirigenza del Liegi di puntare su Kamal Souah, allora in forza al Club Brugge.

Lierrois era l'unico in grado di sfruttare tutto il potenziale del talento del ghanese, durante la sua permanenza sulla panchina del Venezia Nord, e sperava di riprodurre quella prestazione al livello di Clesin. Hofkins non ci è mai riuscito.

Sia a livello generale che a livello contabile, il bilancio di Kamal El-Sawah allo Standard è vicino allo zero

L'allenatore è stato licenziato poco prima del passaggio al 2024 e non è mai riuscito a mettere il suo giocatore in una posizione adeguata. A volte a sinistra, a volte in appoggio all'attacco, non ha mai mostrato il talento che aveva durante la sua esplosione in OHL e il periodo con Jan Breydel.

Due gol in 21 partite tra tutte le competizioni non sono tanti. molto poco. Soprattutto perché il 24enne non contribuisce molto al gioco. Le sue scelte sono sbagliate, i suoi dribbling sono sbagliati, le sue perdite sulla palla sono tante e la sua capacità di prendere decisioni decisive è quasi inesistente.







L'unica cosa di cui non possiamo incolpare Kamal El-Sawah è il suo coinvolgimento. A livello internazionale per la prima e unica volta nel novembre 2022, Sawah corre spesso, spesso, instancabilmente… ma per niente. Con il passare del tempo, non nel ritmo giusto o non nella direzione giusta, l'esterno allenato è pieno di buone intenzioni… ma non basta.

Tra i sostenitori molti hanno criticato i suoi numerosi mandati, mentre né a William Balıkuşa né a Jehan Kanak è mai stato dato lo stesso merito. Le loro caratteristiche sono diverse e Hofkins ha provato a mantenere la stabilità con il ghanese, inutilmente. Inoltre, le opzioni di base non erano mai abbastanza numerose… e non particolarmente qualitative.

Non rimarrà allo Standard la prossima stagione

Acaro Ivan Leko, ripeti. Tre titolari in cinque partite dall'arrivo del croato, e altri due, per ottenere lo stesso risultato e punteggio complessivo: insufficiente, zero.

A quattro giorni dalla Classic, mancano ancora 10 (o 6) qualificazioni e c'è ancora molto tempo per stupire. È stato ceduto in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro e dal 1° luglio non sarà più titolare titolare.

In primo luogo perché le finanze della Roche non lo consentono, ma anche perché non rilasceranno una parte significativa del loro budget futuro a un giocatore già provato e non convinto.

Kamal Swah tornerà quindi alla Venezia del Nord quest'estate, ma sotto contratto fino a giugno 2025, si ritroverà nella stessa posizione di dodici mesi fa: in panchina. Quindi dovrà cercare un altro club, un’altra sfida. Ma per trovare, il momento di dimostrare è adesso.