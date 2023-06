Fai attenzione a questi pericolosi segni di salute

In termini di cosmetici, la qualità e la sicurezza dei prodotti sono le principali preoccupazioni dei consumatori; Che si preoccupano anche dei prezzi, soprattutto in tempi di inflazione. Cosmetici a marchio Cien, venduto dalla catena di negozi Lidl, ha il vantaggio di essere commercializzato a prezzi vantaggiosi. Tuttavia, i risultati di un recente studio condotto da UFC- Cosa scegliere, nota organizzazione per i diritti dei consumatori, solleva interrogativi su alcuni riferimenti Cien. Questo studio rivela la presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute in molti di questi prodotti cosmetici.

Sostanze vietate ma presenti nei cosmetici Cien di Lidl

Ai fini del suo studio, UFC-Que Choisir ha esaminato 510 cosmetici a marchio Cien, è stato riferito. noleggio gratuito. Pertanto, l’associazione ha identificato 17 prodotti che contengono: Sostanze proibite o considerate pericolose per la salute. Riferimenti tra cui creme per il viso, shampoo e deodoranti:

Cien Crema Classica

Protezione solare per bambini Cien SPF 50

Cien Sun Cien Hydro Crema per le mani

Crema doccia Cien Surgras

Sen Aqua – Maschera idratante

Cien Deodorante per uomo Aqua 48 ore

Cyan Gold – Crema giorno antietà

Cyan Gold – Crema da notte antietà

Cien Crema Mani – Antietà

Cyan Gold – Crema idratante a tripla azione

Cyan Gold – Crema per le mani

Cien Shampooing antipelliculaire con shampoo

Cento mandorle – latte per il corpo

L’aspetto naturale di Cien: le onde della spiaggia

Cien White Orchid – alta brillantezza – cura del contorno occhi

Ciano Marrone Perfetto – Evidenziatore

Cien Aloe vera – Crema viso antietà

Per facilitare la comprensione dei potenziali rischi associati, UFC-Que Choisir ha valutato i prodotti Cien da A a D; Cioè, non è stato identificato alcun rischio, D al contrario indica che il prodotto presenta un rischio elevato per la salute. I rischi sono stati valutati per diversi gruppi di età, inclusi bambini piccoli (0-3 anni), bambini e adolescenti (3-16 anni), donne incinte e adulti.

UFC-Que Choisir consiglia ai consumatori di esserlo Particolarmente vigile Se possiedono e utilizzano questi prodotti.

Allergeni e potenti interferenti endocrini

Alcune delle sostanze rilevate in questi prodotti destano particolare preoccupazione. Le butilfenilmetilpropionale (noto anche come lilial o BMHCA) è un allergene che si dice contenga Tossicità riproduttiva, considerato incompatibile per l’uso nei cosmetici. Dopo queste scoperte, Tuttavia, il suo utilizzo è stato vietato nel 2022.

Un altro articolo trovato Propylparaben, parabeni a catena lunga considerato un disturbo endocrino;. Inoltre, in questi prodotti sono stati rilevati anche il metilcloroisotiazolinone e il metilisotiazolinone, due allergeni molto forti. Infine, sono stati trovati anche etilesilmetossicinnamato e fenossietanolo, anch’essi sospettati di essere interferenti endocrini.