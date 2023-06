Il programma: le gros dilemme de Remco Evenepoel

Quale sarà il resto del programma di Remco Evenepoel dopo il suo estenuante abbandono al Giro d’Italia? Conosciamo già i suoi gol in trasferta, a fine stagione. Sono molti. E dato lo status di campione del mondo, sono anche molto ambiziosi e molto esigenti. Con le immancabili finali di Coppa del Mondo in programma ad agosto in Scozia. Per mantenere la sua fantastica maglia iridata per la corsa su strada, ma anche per ottenerne una appena in tempo. Conquistare il Giro di Lombardia, evento che ha il record da conquistare dopo la grave caduta del 2020 nella discesa del Col di Sormano, è anche uno dei suoi grandi obiettivi a fine stagione. Per non parlare della Clasica San Sebastian, che gli sta a cuore: lì ha vinto le sue prime classiche nel 2019, prima di vincere ancora lo scorso anno.

Ma fino ad allora, cosa farà? Remco Evenepoel ha anche un legame speciale con il prossimo Baloise Belgium Tour. Ha vinto la sua prima vittoria tra i professionisti lì, nel 2019, sul pavé di Flandria a Zottegem, prima di vincere due volte consecutive la classifica generale. Lì ha anche colto la sua prima vittoria della stagione 2021, accolta con grande sollievo dopo il ritiro dal Giro qualche mese fa. L'evento belga passerà anche dalla sua roccaforte di Chipdaal ed è prevista una data di prova. Ma secondo i nostri colleghi del nord del Paese, lì non dovrebbe schierarsi. Quindi il percorso del Tour de Suisse rimane una scelta solida. L'evento svizzero, in cui vinse l'ultima cronometro lo scorso anno, parte l'11 giugno per otto tappe, di cui due a cronometro, sempre utilissime con il traguardo del Mondial du chrono. nel mirino. Ma i tempi saranno stretti. Visto che la corsa partirà il giorno dopo il Rev Ride, l'escursione prevista per il 10 giugno a cui vuole essere presente, che gli impedirà di partecipare, su carta obbligatoria, al Tour de Suisse.