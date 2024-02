Errore di Carcassonne che scalfisce il nome del celebre fisico

L'errore di ortografia del fisico che vinse il Premio Nobel nel 1903 insieme alla moglie Marie Curie ha infiammato gli utenti di Internet. Il Comune ha prontamente rimosso la targa.

I tecnici che hanno ordinato e poi installato questi pannelli dovevano essere affamati, o forse erano appena tornati da un viaggio in India. Così chiamata in onore del famoso fisico premio Nobel, marito di Marie Curie, che si distinse particolarmente per il suo lavoro sulla radioattività, Rue Pierre Curie è stata scherzosamente ribattezzata 'Rue Pierre Curie'. È probabile che gli autori del reato rivendichino un errore di correzione automatica sul proprio telefono?

Resta il fatto che il Comune, contestato dai residenti di questa strada nei pressi della stazione, si è affrettato a rimuovere i cartelli contenenti errori di ortografia, senza fornire ulteriori spiegazioni per questo errore.

L'errore di battitura – la leggenda giornalistica dice che questo termine sia nato il giorno in cui un ex collega dimenticò un messaggio mentre digitava “coquille”, indovinate quale…) – ha comunque divertito gli internauti. Immaginiamo, ad esempio, Pierre e Marie Carey, due fisici indiani, sdraiati su mucchi di spezie gialle…

Altri hanno contattato il famoso giocatore di basket Stephen Curry.