“Ero molto triste”: un talent di “The Voice” non nasconde il suo disappunto dopo aver visto il suo allenatore preferito ostacolato da Big Flo e Ollie

Questo sabato sera era già il terzo test alla cieca Voce, la voce più bella Su TF1. Le squadre di Vianney, Zazie, Big Flo, Oli e Mika si stanno riempiendo poco a poco. Gli allenatori si siedono sulle loro sedie rosse, usando i loro migliori argomenti per conquistare il candidato che ha attirato la loro attenzione. Spesso non si scambiano regali. Farebbero volentieri pressione su Super Block per impedire a uno dei loro compagni di impossessarsi del talento.

L'enorme arma è stata utilizzata al termine di una presentazione di Iris, una donna francese di 22 anni trasferitasi a Londra quattro anni fa. Con il supporto della sua migliore amica nel backstage, la giovane ha presentato lo spettacolo Dannoso per le ossa Di George Thoroughgoods e i distruttori. Viani, Big Flo, Ollie e Mika sono colpiti dal talento di Iris. Ma il cantante ha occhi solo per un traduttore Calmati e rilassati. “Voglio davvero che tutte le sedie cambino, ma ammetto che Mika è ancora l'obiettivo. Sono pronto a inviare pesantidisse prima di avvicinarsi al set del teleuncinetto.

“The Voice, The Most Beautiful Voice” è uno dei pochi programmi in grado di lanciare una carriera

Sfortunatamente per lei, Big Flo e Ollie hanno bloccato la cantante anglo-americana prima che quest'ultima avesse la possibilità di parlare. Deluso, Mika ha voluto comunque dire la sua sulla prestazione della giovane. “Sei tutto ciò che amo“, annuncia l'allenatore. Ma penso che tu non abbia mai avuto la possibilità di far emergere il mostro dentro di te. Penso che ce ne sia uno. E mi dà così tanto fastidio che non avrò questa opportunità per incoraggiarti. Te lo dico sinceramente perché una persona con il tuo talento dovrebbe urlare, dovrebbe urlare, dovrebbe straziarsi ancora un po'.“

Iris chiaramente non nutre rancore, quindi sceglie di collaborare con Big Flo e Oli. Tuttavia non nasconde la sua delusione quando si ritrova faccia a faccia con Mika. “Spero che tu non sia bannato“, gli ha detto prima di ripetere nel backstage davanti a Nikos Aliagas che “molto tristeEssere privata del suo allenatore preferito.