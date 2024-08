Elezioni presidenziali americane 2024: quando i democratici prendono di mira l’ego di Donald Trump

Hillary Clinton ha criticato i “miserabili” sostenitori di Trump e Joe Biden ha parlato di a rischio la democrazia americana. Nella loro campagna, Kamala Harris e Tim Walz preferiscono usare l’umorismo. Il candidato alla vicepresidenza ha colto nel segno quando ha definito i repubblicani “strani” all’inizio di agosto. I giovani attivisti democratici sui social media hanno ripetutamente fatto eco alla protesta.

Sono finiti i giorni in cui i democratici cercavano di superare la retorica e le invettive rivolte al campo di Trump. Martedì, alla Convention democratica di Chicago, sono state le critiche di Michelle Obama a dare il tono. Dopo aver invitato nel 2016 a “stare a testa alta” di fronte agli attacchi repubblicani, l’ex “First Lady” questa volta ha guidato l’attacco contro Donald Trump.

Ha attaccato il miliardario che non perde occasione per irridere la difesa della diversità e dell’inclusione cara ai democratici, poiché la maggior parte degli americani “non trarrà mai beneficio dalla discriminazione positiva degli eredi facoltosi”.

Michelle Obama è all’attacco

“Quando affrontiamo una montagna, non ci aspettiamo che ci sia una scala mobile che ci porti in cima”, ha detto, tra le forti risate del pubblico, riferendosi all’annuncio della candidatura di Donald Trump nel 2016 davanti alle scale mobili dorate. Dalla Trump Tower di New York.

Barack Obama ha ricamato su questo argomento: “Ecco un miliardario di 78 anni che non ha smesso di lamentarsi dei suoi problemi da quando è sceso dalla scala d’oro nove anni fa”, ha deriso nel suo discorso, dopo Michel. L’ex presidente lo ha paragonato al vicino fastidioso che passa il tempo a soffiare foglie davanti a casa. Apprezzava la sua “strana ossessione per le dimensioni delle sue folle”, usando gesti drammatici che deliziavano le migliaia di delegati riuniti a Chicago.

L’ex presidente si è arrabbiato per questi attacchi “personali”, mentre lui stesso è stato rimproverato dalla sua squadra per la sua “adesione al progetto”! Ma deve abituarsi. I democratici sembrano determinati a divertirsi a sue spese.

Anche la sua ricchezza come promotore immobiliare e, più recentemente, come investitore nella rete di social media Truth Social, è stata derisa. “Donald Trump pensa che dovremmo fidarci di lui per quanto riguarda l’economia perché sostiene di essere molto ricco”, ha detto il governatore dell’Illinois JB Pritzker, erede della famiglia che ha fondato il colosso alberghiero Hyatt, che vale più di 3 miliardi di dollari. . E ha aggiunto: “Ma, da vero miliardario, ti assicuro che l’unica cosa che ha Trump è la sua stupidità”.

Il comico Bill Clinton

Tuttavia, nessun oratore ha fatto ridere tanto il pubblico dello United Center quanto l’ex presidente Bill Clinton, noto più per il suo talento come sassofonista che come comico. Con un’espressione che riflette il nuovo entusiasmo dei democratici, ha confermato che dopo il ritiro di Joe Biden, il repubblicano è diventato il candidato più anziano. “La mia unica arroganza personale è che sono ancora più giovane di Donald Trump”, ha detto, tra le risate del pubblico, dopo aver notato che aveva appena festeggiato il suo settantottesimo compleanno.

“La prossima volta ascolterai [Trump]le bugie non si contano, ma quante volte le racconta, le ha anche raccontate. È come un tenore che quando sale sul palco scalda la voce e ripete I, I, I. » Per la gioia dei delegati, ha preso in giro le sue “infinite tirate sul defunto, grande Hannibal Lecter”, il serial killer cannibalista al centro di “Il silenzio degli innocenti”, e al quale Donald Trump si riferisce con bizzarra regolarità durante il suo discorso. Contratti.

Questo nuovo tono per la campagna democratica è apprezzato dagli attivisti. “Siamo all’offensiva, ma il nostro messaggio rimane positivo”, afferma raggiante Frank Berger del Michigan. “È la migliore conferenza a cui abbia mai partecipato e non sentivo così tanta energia dal 2008”, afferma.